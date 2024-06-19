ESG｜銀行調查：僅25%受訪中小企已實踐ESG　中小企普遍對前景「有信心」

香港經濟自疫後復甦，一項由銀行進行的調查發現，本港中小企普遍對前景抱有信心，當中逾七成受訪中小企料業務增長至少4%，另有近60%表示有意拓展大灣區市場。 該調查為「中小企營商機遇調查 2024」，由大新銀行委託調研機構尼爾森愛科（香港）有限公司於2024年4至5月期間，訪問近300家本港中小企，了解各企業對市場機遇和未來發展及環境、社會和治理（ESG）等範疇的看法。

近60%受訪中小欲拓展大灣區市場 調查結果顯示，76%受訪中小企認為未來12個月業務可增長4%或以上，48%中小企更認為未來12個月業務，可增長7%或以上，動力主要來自業務規模擴張、新產品和服務推出。

業務發展方面，82%中小企認為業務增長機會來自香港，46%認為來自大灣區（不包括香港）；至於宏觀市場發展，受訪中小企認為電子商務、金融及領先科技產業將成為香港未來 12 個月的增長動力；大灣區（不包括香港）方面，三大增長產業則為領先科技、消費及金融。 僅25%中小企已實踐ESG 環境、社會和治理（ESG）早已成為營商的重要課題，受訪中小企大部分了解實踐 ESG 的好處，包括受訪中小企中，59%相信可帶來社會貢獻和正向的品牌形象；54%認為可以獲得綠色和可持續發展的資金支持；53%估計可以節省電力、水和廢棄物管理的成本，以及 49%預料可以進入各大企業的供應商名單。