ESG｜領展「領展可持續未來館」推全新共融主題　呼籲關注多元文化

為推廣社會共融的大課題，領展旗下可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」 （未來館），將於11月25日起，以「不同人 • 一同行」為主題，宣揚多元、平等及包容三大範疇。

領展表示，未來館聚焦「多元文化」、「健康情緒」及「樂齡人生」共融課題下的三個範疇，透過背景不同人士分享其個人真實故事，以及互動遊戲，使參觀人士可體驗多元文化之美；未來館亦設有銀齡夫婦的示範單位，展示如何將樂齡科技融入日常生活中，館內活動適合一家大小參與，費用全免。

領展指，未來館截至10月底已有超過 14.4萬人次到場參觀，館內並舉辦了107場工作坊，逾2,330人參加。透過未來館，領展目標是希望就可持續發展向公眾展示三個 A ，即提供一個易於接觸的平台Accessible、展示可持續發展可透過貼地路徑實踐 Actionable、以及可持續發展目標是可以實現的Achievable。

領展主席聶雅倫表示，多元、平等及包容，是聯合國17個可持續發展目標中的重要元素，深信社會共融，是構建可持續發展社會的重要基石。聶雅倫指，領展大部分物業都是市民的社區聚腳點，是推動社會共融很好的平台，希望新一輪推廣社會共融的努力，有助於社區中營造更包容的文化，引領社會共建更可持續的未來。