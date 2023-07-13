ESG｜香港永明金融推ESG投資概念的終身人壽保障

香港永明金融指，推出全新主打ESG投資概念的終身人壽保障，讓客戶及其家人在未來仍可享有綠色地球。圖為其網站。

香港永明金融指，推出全新主打ESG投資概念的終身人壽保障，分別為永護保障計劃、永護保障計劃(守護版)及永延保障計劃。該公司人壽及康健業務總經理楊娟指，希望幫助客戶及其家人建立終身、穩健的財務保障，全面照顧不同人生階段的保障需求。

永護保障計劃目標為銀髮客戶

其中永護保障計劃及永護保障計劃(守護版)為分紅保險計劃，目標為銀髮客戶提供終身人壽保障。計劃針對年歲較大客戶對晚年的憂慮而設計，在黃金歲月之年為他們提供終身保障 和持久穩健的財務基礎。永護保障計劃(守護版)更特設嚴重腦退化症預支保障。即使面對不幸事情，亦可預支身故保障，即時提供財政支援，協助家人減輕照顧的負擔。