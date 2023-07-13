ESG｜香港永明金融推ESG投資概念的終身人壽保障

香港永明金融指，推出全新主打ESG投資概念的終身人壽保障，分別為永護保障計劃、永護保障計劃(守護版)及永延保障計劃。該公司人壽及康健業務總經理楊娟指，希望幫助客戶及其家人建立終身、穩健的財務保障，全面照顧不同人生階段的保障需求。
永護保障計劃目標為銀髮客戶
其中永護保障計劃及永護保障計劃(守護版)為分紅保險計劃，目標為銀髮客戶提供終身人壽保障。計劃針對年歲較大客戶對晚年的憂慮而設計，在黃金歲月之年為他們提供終身保障 和持久穩健的財務基礎。永護保障計劃(守護版)更特設嚴重腦退化症預支保障。即使面對不幸事情，亦可預支身故保障，即時提供財政支援，協助家人減輕照顧的負擔。
永延保障計劃亦為分紅保險計劃，目標為盛年客戶設立終身人壽保障，在基本保障身故保障外，亦於首20個保單年度提供額外身故保障。一旦不幸身故，仍 能為家人在人生重要階段提供充裕財務保障。計劃更特設市場首創的終身守護鎖定選項，鎖定額外身故保障至終身。
永護保障計劃、永護保障計劃(守護版)及永延保障計劃在投資策略上均融入 ESG(環境、社會和管治)元素，讓客戶資金不但能為家人提供保障，亦為未來出一分力，同時守護環境與社區，讓客戶及其家人在未來仍可享有綠色地球。這些計劃更均是市場上首批主打ESG投資概念終身人壽保障產品。