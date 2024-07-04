ESG｜7-Eleven咖啡渣再生企劃　利用銷售網絡推綠色循環

本港多間企業近年致力發展可持續發展，零售便利商店7-Eleven宣布，將啟動全港首個可持續發展的綠色循環 —《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》，由慈善機構膳心連基金協助，收集自家品牌7CAFÉ的咖啡渣予本地慈善有機農莊，轉化成有機肥料種植有機菜，捐贈給全港10間慈善機構。

7-Eleven香港及澳門常務董事劉家昌表示，7-Eleven作為全港最具規模的便利店網絡，超過1,100間店舖，當中超過700間分店設自家品牌7CAFÉ。今次推出《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》，結連不同慈善團體、有機農莊，多方共同參與和合作，將日常生活被認為沒有價值的咖啡渣，轉化再生，構成一個綠色循環，回饋社區。

膳心連基金執行總監黃巧芸指，很榮幸可以成為7-Eleven的合作伙 伴，協助推動這項非常有意義的環保計劃。

7-Eleven指，《啡 We Green》目標一年將回收約125萬杯即磨咖啡飲品的咖啡渣，交給本地慈善有機農莊轉化成有機肥料，預計可栽種出約4,000 公斤有機農作物，惠及1萬名有需要的人士，以及減少因棄置廚餘而造成的19,256公斤溫室氣體排放。

《啡 We Green》所有種出的有機新鮮蔬菜會送到全港 10 間慈善機構，包括北河同行、膳心坊、離島婦聯、啓愛共融基金、安貧小姊妹會聖若瑟安老院、賽馬會「聚首壹塘」社區客廳及明愛牛頭角社區中心等，部分機構更會將蔬菜即場烹調成熱餐，免費送給包括無家者、獨居長者、低收入家庭、小數族裔和精神康復者等弱勢社群，向有需要的人士提供食物援助。