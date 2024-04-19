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財經
2024-04-19 10:33:52

ESG｜Apple至今共發行47億美元綠色債券　副總裁：重點投資潔淨能源與水

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Apple 將直接投資世界各地的全新太陽能項目，包括國際太陽能開發平台 ib vogt 在西班牙的項目 (如圖所示)。

Apple 將直接投資世界各地的全新太陽能項目，包括國際太陽能開發平台 ib vogt 在西班牙的項目 (如圖所示)。

Apple 今日公佈在全球擴展潔淨能源的新進展，以及積極邁向 Apple 2030 年實現整體價值鏈碳中和。 目前，Apple 的全球營運和生產供應鏈使用逾 18 吉瓦潔淨能源，是 2020 年的三倍多。Apple 正在美國和歐洲投資新的太陽能項目，協助顧客以潔淨能源為 Apple 裝置充電和供電。
 

Apple至今共發行47億美元綠色債券

Apple至今共發行47億美元綠色債券

Apple至今共發行47億美元綠色債券

在美國和全球各地，Apple 的綠色債券也協助實現潔淨能源的投資項目。去年，Apple 將 2019 年綠色債券的收益分配予全新的潔淨能源項目，例如密歇根州的新太陽能項目和德州的 IP Radian Solar 項目、為供應商潔淨能源計劃提供支援，以及以 Restore Fund 投資優質除碳項目。2016 年以來，Apple 發行共 47 億美元的綠色債券，迄今已分配約 34 億美元。
 

在北加州，Apple 與 River Partners 合作，修復 Sacramento River、Feather River、Butte Creek 等河流交匯處佔地 750 英畝的洪氾平原的自然功能。

在北加州，Apple 與 River Partners 合作，修復 Sacramento River、Feather River、Butte Creek 等河流交匯處佔地 750 英畝的洪氾平原的自然功能。

副總裁：重點擴充水資源投資

Apple 在其更廣泛的環境保護工作中，亦推動另一遠大 2030 目標：在高度缺水的地區，企業營運方面的用水，實現 100% 補充淡水資源。如同潔淨能源，Apple 也將其對潔淨水的承諾延伸至整體供應鏈：去年，Apple 供應商共節省逾 120 億加侖淡水，自公司 2013 年推出供應商潔淨水資源計劃以來，總共節約 760 億加侖的水資源。

Apple 環境、政策與社會事務副總裁 Lisa Jackson 表示：「潔淨能源與水是健康社區的基礎，也是負責任企業的重要基石。我們正努力實現遠大的 Apple 2030 氣候目標，同時開始電網轉型和流域修復的長期工作，為所有人建立更潔淨的未來。」

Apple舉辦「世界地球日」工⁠作⁠坊　 與KIBO和、阿⁠宅共同設⁠計⁠環⁠保⁠休⁠閒⁠鞋

Apple舉辦「世界地球日」工⁠作⁠坊　 與KIBO和、阿⁠宅共同設⁠計⁠環⁠保⁠休⁠閒⁠鞋

Apple舉辦「世界地球日」工⁠作⁠坊　

與KIBO和、阿⁠宅共同設⁠計⁠環⁠保⁠休⁠閒⁠鞋

為迎接世界地球日，Apple將舉辦圍繞地球日的活動，以推動大眾對環保概念的認識。4 月 21日星期日，就會有本土休閒鞋品牌 KIBO 聯合創辦人 Natalie Chow 分享品牌背後的升級再造理念，了解時裝廢料和速食時裝的演變。然後更可以跟插畫家阿宅學習，以她的風格和世界地球日作主題，在 iPad 上運用 Procreate app 和 Apple Pencil 設計自己風格的休閒鞋。

工⁠作⁠坊⁠：跟 KIBO 和⁠阿⁠宅設⁠計⁠你⁠的環⁠保⁠休⁠閒⁠鞋

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聚⁠焦⁠：探⁠索 GreenPrice 如⁠何⁠以商⁠業⁠智⁠慧化⁠解資⁠源⁠危⁠機

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除此之外，更有香港社創超市 GreenPrice創辦人之一 Terence Hon 與專責市場推廣的 Judie Chiang如何憑藉一股環保熱誠、三位大學生的創業觸覺，以及 Apple 的科技，帶領 GreenPrice 成為亞洲首間環保類型連鎖超市，每年協助拯救超過 250 萬件貨品免被送往堆填區。

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