ESG｜Apple至今共發行47億美元綠色債券　副總裁：重點投資潔淨能源與水

Apple 今日公佈在全球擴展潔淨能源的新進展，以及積極邁向 Apple 2030 年實現整體價值鏈碳中和。 目前，Apple 的全球營運和生產供應鏈使用逾 18 吉瓦潔淨能源，是 2020 年的三倍多。Apple 正在美國和歐洲投資新的太陽能項目，協助顧客以潔淨能源為 Apple 裝置充電和供電。

在美國和全球各地，Apple 的綠色債券也協助實現潔淨能源的投資項目。去年，Apple 將 2019 年綠色債券的收益分配予全新的潔淨能源項目，例如密歇根州的新太陽能項目和德州的 IP Radian Solar 項目、為供應商潔淨能源計劃提供支援，以及以 Restore Fund 投資優質除碳項目。2016 年以來，Apple 發行共 47 億美元的綠色債券，迄今已分配約 34 億美元。

副總裁：重點擴充水資源投資

Apple 在其更廣泛的環境保護工作中，亦推動另一遠大 2030 目標：在高度缺水的地區，企業營運方面的用水，實現 100% 補充淡水資源。如同潔淨能源，Apple 也將其對潔淨水的承諾延伸至整體供應鏈：去年，Apple 供應商共節省逾 120 億加侖淡水，自公司 2013 年推出供應商潔淨水資源計劃以來，總共節約 760 億加侖的水資源。

Apple 環境、政策與社會事務副總裁 Lisa Jackson 表示：「潔淨能源與水是健康社區的基礎，也是負責任企業的重要基石。我們正努力實現遠大的 Apple 2030 氣候目標，同時開始電網轉型和流域修復的長期工作，為所有人建立更潔淨的未來。」