ESG｜IFC和金管局合辦亞太區氣候業務論壇

國際金融公司(IFC)和金管局將於本月27日至28日合辦亞太區氣候業務論壇，將是香港綠色周金融主題的旗艦活動，匯聚超過300名來自全球商業和金融領域的決策者。

是次將包括主題演講、高級別專題討論和圓桌會議，聚焦能源轉型、重工業減碳、循環經濟、可持續金融未來，以及亞太地區新興和發展中市場的新氣候技術等議題進行討論和交流，深入探討解鎖氣候融資機會的關鍵步驟，以助亞太地區邁向更具彈性和共融性的綠色轉型。

IFC亞太區域副總裁里卡多普利蒂(Riccardo Puliti)表示，為減低氣候變化所帶來的風險，並應對投資者、消費者和政府對可持續業務日益增加的關注，私營部門需要更加關注氣候目標，以滿足各界不斷攀升的期望並保持競爭力。是次與金管局合辦亞太區氣候業務論壇，匯聚來自公共和私營部門的持份者，討論如何作出實際行動，以加速區內邁向彈性及共融的綠色轉型。