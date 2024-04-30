ESG｜Share for Good聯乘宏利創就業支援計劃　助全職媽媽重投職場

為實踐多元共融文化，塑造友善及平等的職場環境，不少香港企業都致力開創家庭友善環境。新世界集團（017）旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」，繼早前推出青年、少數族裔職業配對計劃後，再聯乘宏利推出首個為香港婦女而設，一站式提供職前培訓、工作配對以及家庭預算管理的「Future Mumpowered」就業提升計劃，開設各類彈性、靈活的職位，吸引全職媽媽重投職場，攜手打造家庭友善的工作文化。

計劃亦與14間支持企業包括宏利特別構思多項家庭友善措施，如太平洋咖啡開設「媽媽更」工作職位，有別於傳統朝九晚六的上班時間，選擇每天工作三至四小時；Clement Shield Security Limited則提供免費合資格保安證書培訓課程名額，婦女無需即時應徵保安工作，仍可先考取保安牌照；其他企業亦設有不同友善措施，包括混合工作模式、家庭關愛假期、原區就業及親子活動津貼等，讓婦女重返職場無後顧之憂。

「Future Mumpowered」計劃獲各方全力支持，當中包括 14間本地企業，以及 6 間非牟利團體。計劃首階段對象為 100 名基層婦女，除彈性工作配對，亦會為她們度身訂造各項就業培訓、退休理財培訓及企業體驗等，為她們重投職場做好準備。

Share for Good冀婦女有信心重投勞動市場

「Future Mumpowered」就業提升計劃於上周四（25日）舉行啟動禮，社會福利署署長李佩詩在啟動禮上致辭時表示，政府一直致力推動政、商、民三方協作，樂見商界攜手推動家庭友善環境，鼓勵更多婦女投入職場，釋放婦女勞動力。

Share for Good董事鄭余雅穎表示，婦女是就業市場非常重要的勞動力，但很多婦女因著照顧子女及家庭而需暫時離開職場，對重投勞動市場，需要平衡就業、育兒和日常家務的壓力而感到焦慮，故希望計劃能與企業攜手建立一個健康、共融的職場，推動家庭友善的企業文化，讓婦女有信心重投勞動市場；另一方面亦希望透過計劃為婦女提供工作選項，讓她們有機會擴闊生活及社交圈子。

鄭余雅穎續指，除了協助婦女緊貼市場脈搏，亦通過職業發展資源，支援她們過渡到新的工作崗位，讓她們更有目標和使命感，增強重踏職場的信心。

宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，很榮幸有機會支持這個別具意義的「媽媽就業提升計劃」，與宏利所推出的「全球影響力議程」中對社會和環境的承諾目標一致，推動可持續發展的未來，讓女性和社區明白我們樂意共建更多元、公平及共融的社會。她又指，該企更增設強積金獎勵，鼓勵全職媽媽發掘家庭以外的發展潛能，合資格的參加者在成功完成就業配對及活動完結後可獲得強積金獎勵。