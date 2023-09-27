ESR夥華懋興建葵涌甲級凍倉儲存及物流中心 為港20年來最大規模 料2027年落成

由ESR(1821)夥拍華懋集團合資發展、位於葵涌的甲級凍倉儲存及物流中心今日(27日)舉行動土儀式，為20年來香港最大規模的凍倉項目，預計於2027年落成。 葵涌凍倉儲存及物流中心位於新界葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處，總建築面積可達138,000方米，樓高七層及兩層地下停車場，並已獲批將建築物的高度增加8米，為租戶帶來更大淨空高度，並提供通往各個樓層的斜道以及自動化物流設施，包括卸貨台、卸貨門和分段門，租戶更可進一步採用其他自動化的設施。 至於項目建築設計融入尖端綠色和可持續設備，包括可循環雨水收集灌溉系統、超過300個電動車充電站、太陽能板和其他可再生能源的方案。此外，場地三成面積將作綠化用途。

ESR ：總投資額百億元 持有當中七成股權 ESR集團聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初表示，項目總投資額約100億元，集團持有當中約七成股權。作為凍倉的資產管理人，ESR已經和本港其一最大第三方物流企業簽署意向書，同時亦與其他潛在租戶積極洽談。 ESR董事總經理，業務管理與投資(香港)曾瑞華稱，ESR葵涌項目在行業將成為新的指標，不僅因其規模和頂尖自動化功能，還有一系列綠色環保設施，有助租戶提供更多具可持續性的供應鏈方案。 華懋：在物流和新經濟領域首次重大投資 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，是次為集團在物流和新經濟領域的首次重大投資，以提升香港的區域性物流中心地位。集團採用預製建築構件及機電裝備合成法(MiMEP)技術，積極減少碳排放。被問及樓市走勢，蔡宏興認為，樓市今年受到挑戰，利率較預期高，估計樓價短時間內不會有大起落，料明年復甦步伐將會加快。