ESR物流地產公司提前收購LOGOS餘下13.6%股權

物流地產股ESR（1821）宣布，據2021年收購ARA Asset Management交易的一部分，已簽署協議透過現金代價及發行新股，收購LOGOS創始人持有的剩餘13.6%的股份，較原定2025年1月的目標提早，加速實現ESR全面整合平台的優勢。

ESR指，公司日前已於2024年6月20日完成收購Stephen Hawkins持有的全部LOGOS創始人權益。合併後，集團總資產管理規模（AUM）高達1,560億美元；新經濟資產管理規模達710億美元；開發項目規模達140億美元，為亞洲第一，數據中心和基礎設施管理平台均不斷增長。

同時，合併後的平台在日本、韓國、大中華區、東南亞和印度等主要亞太市場佔據領先地位，亦是澳洲及紐西蘭排名第二的新經濟不動產管理公司。

ESR又表示，LOGOS創始人整合收購完成後，LOGOS將成為ESR的間接全資附屬公司，將使集團能夠全面整合ESR及LOGOS在亞太地區的業務，且預期將帶來多項經營及經濟利益，包括但不限於主要市場的市場佔有率增加；更廣泛的資本與租戶關係；作為ESR統一業務的市場確定性；及業務精簡及協同效應。

ESR集團是亞太區領先的新經濟不動產管理公司，以及全球最大的上市地產投資管理公司之一。