ETF是甚麼？交易所買賣基金入門　投資/概念/教學全攻略

對投資者而言，除一般買賣港、美股票之外，近年亦流行於投資一項名為「ETF」的交易所買賣基金，到底ETF是什麼？以下《am730》將介紹有關ETF的投資、概念，運作方式。

ETF｜ETF是甚麼？

ETF全稱為「交易所買賣基金」（Exchange-traded Funds），是一種類似股票的基金產品，以追蹤、模擬或對應某指數的表現為投資目標。投資者所追蹤的指數，可以涵蓋多個方面，包括債券、商品（如黃金），讓投資者不單只是投資於個別股票，有助分散風險。

ETF的特性可以作股票或基金買賣，並同時集合股票和基金特色，有助投資者分散投資，以降低投資風險，達致投資組合多元化的好處。而ETF更是利用複息效應（Compound Interest），令投資者的投資回報大幅增長。

ETF｜ETF與買基金／股票分別

ETF跟買賣股票其實沒有太大分別。投資者既可自己直接買賣，亦可透過券商下單，只要稍作研究便可選擇適合自己投資策略的ETF；管理型基金集眾多投資者的資金來投資於一籃子的股票和資產，但在大多數情況下，管理型基金是無法隨時買賣的，而ETF的運作卻可在市場交易時段買賣。