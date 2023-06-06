ETF變好淡戰場 北水百億掃 空軍127億炸

港股大挫後連彈兩日，並極速重越萬九關，不過市場買賣氣氛仍兩極，當中指數買賣基金(ETF)再成好淡友戰場，在北水昨斥逾百億元大手吸納三大港股ETF之際，空軍卻以合共127億元的彈藥瘋狂轟炸，三大ETF更為昨日更躋身最活躍沽空股份三甲，佔昨主板成交額999億元的12.7%，即昨大市每100元成交中，就有近13元是沽空三大ETF；另又佔整體沽空額233.85億元的54.3%，即昨逾半空軍彈藥均落在三大ETF身上。

盈富港股通吸逾77億

港股通錄逾4個月最大額淨流入，滬深合共淨買108.85億元，終止連續3日淨流出，當中幾近全數由三大ETF貢獻，單計盈富基金(2800)已淨吸逾77.3億元；恒生中國企業(2828)亦有近17.4億元流入；南方恒生科技(3033)單計深圳港股通已吸資約7.83億元。

不過，盈富與南方恒生科技昨日的沽空率亦高企逾七成，前者沽空額高逾93億元，按日暴增4倍；後者錄20.5億元，亦飆近1.5倍。三大ETF更將整體大市沽空率推高至23.4%的近月高水平，反映一定大比例投資者對反彈存疑。

大市方面，恒生指數昨收市漲158點或0.8%，報19,108點，連升兩日，累升892點或4.9%。中芯國際(981)全日飆6.3%，為表現最好藍籌；藍籌新貴攜程集團(9961)則升4.4%，其餘3新貴華潤電力(836)、京東健康(6618)及紫金礦業(2899)則報跌收場。