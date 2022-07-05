ETF通開車首日 南向成交僅佔1.5%

港交所(388)行政總裁歐冠昇指，ETF納入互聯互通是好消息，有助不斷提升市場活力、多樣性和吸引力，也將鞏固香港作為內地與全球之間超級聯繫人的地位。

交易所買賣基金(ETF)互聯互通(ETF通)昨首日納入滬深港通交易，ETF通首日北向買賣金額共1.475億元人民幣，其中滬股通佔1.4億元人民幣，深股通佔748萬元人民幣。南向交易方面，ETF通的金額共8,413萬元，其中滬港股通涉2,095萬元，深港股通則佔6,318萬元。以港上市4隻合資格ETF昨合共成交額54.57億元計，北水成交僅佔1.5%。

人行昨聯同證監會及金管局公布6個月後啟動互換通。(中通社)

中港利率互換通 半年後啟動

在ETF通開車的同時，當局再計劃擴大互聯互通。中國人民銀行、香港證監會及金管局聯合公告，為促進中港金融衍生品市場共同發展，與中國外匯交易中心、銀行間市場清算所和香港場外結算開展香港與內地利率互換市場互聯互通合作(互換通)，預期將於6個月後正式啟動，但初期先開通「北向通」。

互換通指境內外投資者通過香港與內地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場機制安排。初期開通「北向通」，即香港及其他國家和地區境外投資者經由香港與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。

金管局總裁余偉文指，互換通將與債券通產生良好協同效應，方便持有內地債券的國際投資者管理利率風險，同時提升內地金融市場對外開放的深度及廣度。