Excellent Wellbeing International Co., Ltd. 與Sugi Holdings Co. Ltd. 宣布業務合作

Excellent Wellbeing International Co. Ltd.執行董事兼總經理 張 耘（以下簡稱EWI）與Sugi Holdings Co. Ltd.代表董事兼總經理 杉浦 克典（以下簡稱SUGI）就業務合作達成一致。

EWI總部位於香港，是一家經營大型健康及美容產品的國際化品牌管理公司，同時擁有獨立的供應鏈系統。其主要業務除了為拓展國際業務的大型藥妝店等提供批發業務、線上線下相結合的零售業務外，還廣泛開展了商品企劃及行銷業務，面向亞洲地區跨境電商的「B to C」物流業務等。

另一方面，SUGI集團在日本關東、中部、關西、北陸地區開設了1,600多家門店，擁有4,000名藥劑師和500名營養管理師，以「處方藥並設藥妝店」的優勢，制定了一項「全面保健戰略」，終生致力於當地居民的疾病預防和健康管理，為增進健康做出貢獻。近年來，SUGI利用在日本累積的管理和運營經驗，以及自主研發商品為中心的商品供應能力，在日本國內乃至亞洲地區推進各項事業活動。目前已與台灣、越南和馬來西亞當地有實力的企業開展合作，通過構建牢固信賴關係的同時，提供管理和運營經驗，並以SUGI自主研發商品為中心的商品供應等多樣化的業務合作，產生了高度的協同效應。SUGI未來的目標是與志同道合的當地實力企業合作，進一步擴大在其他亞洲地區的事業網絡，為增進整個亞洲地區居民的健康生活作出貢獻。