熱門搜尋:
李影 財政預算案2024 李龍基 大光麵 回南天 天璽．海 姜濤 曉柏峰 垃圾徵費 恒生指數 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-27 11:55:00

Expedia全球裁1500個職位涉員工總數9%　旗下擁Trivago等網站

分享：
Expedia全球裁1500個職位涉員工總數9%　旗下擁Trivago等網站

Expedia全球裁1500個職位涉員工總數9%　旗下擁Trivago等網站

旅遊網站平台Expedia（美：EXEP）公布，將在全球裁減1,500個職位，以作為公司重組的一部分，周一（26日）起會陸續通知受影響員工。目前Expedia集團包括Trivago等網站，旗下員工數目約有17,100人，故此次裁員佔總人數約9%。

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）

Expedia裁員帶來約1億美元稅前支出

Expedia公告指，裁員行動將帶來8,000萬至1億美元的稅前支出，主要用作員工離職和福利補償成本。Expedia發言人表示，考慮到公司在轉型過程中須完成較多事項，業務部門正評估資源合理分配，以確保最重要業務得到優先虛理。

Expedia上季的總預訂量遜預期

據Expedia上季財報指，收入28.9億美元，按年升10%，高於預期的28.7億美元，經調整每股盈利1.72美元，高於市場預期的1.67美元。不過，Expedia上季的總預訂量、預訂間夜數的增幅齊遜預期，過去一年，Expedia的企業股價下跌幅度達12%。

Expedia旗下擁Trivago等網站

Expedia成立於1996年，中文名「智遊網」，曾為微軟（Microsoft，美：MSFT）子公司，於納斯達克交易所掛牌上市，旗下除Expedia平台外，亦擁有「Trivago」、「Hotel.com」、「Travelocity.com」等諸多知名旅遊網站平台。

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受