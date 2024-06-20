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財經
2024-06-20 16:10:00

Expedia報告：香港在職人士去年放假日數全球第二多　平均達28日

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Expedia報告：香港在職人士去年放假日數全球第二多　平均達28日

Expedia報告：香港在職人士去年放假日數全球第二多　平均達28日

Expedia發布《假期貧乏研究報告》（Vacation Deprivation Report），數據顯示，香港在職人士的假期貧乏感（定義為假期不足的感覺） 由去年的61%，下降至57%，較全球平均值低；而港人於2023年平均放假時間為28日，屬全球第二多，僅次於法國。

研究透過網上平台訪問北美洲、南美洲、歐洲及亞太區共11,580位受訪者。報告於2024年3月26日 4月3日期間由HarrisX Research Partners代Expedia進行，回覆乃向同級最佳受訪者收集彙整所得。

Expedia報告：香港在職人士去年放假日數全球第二多　平均達28日 Expedia報告：香港在職人士去年放假日數全球第二多　平均達28日

香港人去年放假日數平均28日

Expedia《假期貧乏研究報告》 分析全球各地在職人士的假期趨勢，最新數據雖然顯示香港人的假期貧乏比例有所下降，全球各受訪地區的在職人士普遍未有用盡假期，唯獨香港人去年放假日數平均超出僱主所分配的日數，平均為28日。

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報告指，Z世代的假期貧乏感比任何其他世代都高。在千禧世代(59%)和X世代(61%)中，約有60%受訪者覺得自己的假期不足，但在Z世代中，則有多達75%人表示面對此棘手問題。

Expedia Group全球品牌公共關係主管Melanie Fish表示，雖然Z世代在職人士平均每年休假時間達到37日，遠超千禧世代的27日和X世代的23日，但Z世代表達出更強烈的假期貧乏感，故指Z世代有必要學習如何更有效地利用和享受休假時間，以恢復身心健康。

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