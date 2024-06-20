Expedia報告：香港在職人士去年放假日數全球第二多　平均達28日

Expedia發布《假期貧乏研究報告》（Vacation Deprivation Report），數據顯示，香港在職人士的假期貧乏感（定義為假期不足的感覺） 由去年的61%，下降至57%，較全球平均值低；而港人於2023年平均放假時間為28日，屬全球第二多，僅次於法國。

研究透過網上平台訪問北美洲、南美洲、歐洲及亞太區共11,580位受訪者。報告於2024年3月26日 4月3日期間由HarrisX Research Partners代Expedia進行，回覆乃向同級最佳受訪者收集彙整所得。