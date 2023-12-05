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財經
2023-12-05 11:40:00

Facebook母企Meta遭朱克伯格減持14億貨　為兩年來首次｜美股

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美股｜Facebook母企Meta遭朱克伯格減持14億貨，為兩年來首次。(資料圖片)

美股｜Facebook母企Meta遭朱克伯格減持14億貨，為兩年來首次。(資料圖片)

繼輝達Nvidia高層減持後，另一科技股、Facebook母企Meta（美：META）亦遭掟貨。據美國監管機構文件顯示，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於11月減持約68.2萬股Meta股票，套現近1.85億美元（折合約14.4億港元），為兩年來首次出售股票。

數據顯示，截至11月底，Meta年初至今升近170%，跑贏除輝達外的所有大型美股科技股。截至12月4日美股收市，Meta收報320.02美元，跌1.48%。

美股｜Facebook母企Meta遭朱克伯格減持14億貨，為兩年來首次。

美股｜Facebook母企Meta遭朱克伯格減持14億貨，為兩年來首次。(資料圖片)

或因股票「太殘」未沽？

《彭博》報道，由美國監管機構申報文件整理的數據顯示，今次是自2021年11月以來，朱克伯格首次沽出Meta股份。而過去10年，朱克伯格均有定期減持Meta股票，但在去年則未有減持。

據去年數據顯示，2022年Meta的美股表現，是2012年IPO以來最差，或解釋為何朱克伯格去年未有沽貨。天而現時Meta股價，已逼近2021年創下的紀錄高位，當時朱克伯格及其慈善基金會出售了逾10億美元的Meta股票。

據彭博億萬富豪指數，39歲朱克伯格仍持有Meta約13%的股份，其本人亦擁有1,177億美元財富，身家幾乎全部來自Meta的持股。

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