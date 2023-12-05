Facebook母企Meta遭朱克伯格減持14億貨　為兩年來首次｜美股

繼輝達Nvidia高層減持後，另一科技股、Facebook母企Meta（美：META）亦遭掟貨。據美國監管機構文件顯示，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於11月減持約68.2萬股Meta股票，套現近1.85億美元（折合約14.4億港元），為兩年來首次出售股票。

《彭博》報道，由美國監管機構申報文件整理的數據顯示，今次是自2021年11月以來，朱克伯格首次沽出Meta股份。而過去10年，朱克伯格均有定期減持Meta股票，但在去年則未有減持。

據去年數據顯示，2022年Meta的美股表現，是2012年IPO以來最差，或解釋為何朱克伯格去年未有沽貨。天而現時Meta股價，已逼近2021年創下的紀錄高位，當時朱克伯格及其慈善基金會出售了逾10億美元的Meta股票。

據彭博億萬富豪指數，39歲朱克伯格仍持有Meta約13%的股份，其本人亦擁有1,177億美元財富，身家幾乎全部來自Meta的持股。