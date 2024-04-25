Facebook母企Meta首季業績勝預期　惟盤後股價挫逾15%｜美股

隔晚Meta跌0.52%，收報493.5美元，而盤後股價更一度急瀉19%，挫近100美元，曾低見399.02美元，更失守400美元關。

Facebook母企Meta（美：META）公布首季業績，期內收入364.6億美元，按年增27%，勝於預期；每股盈利4.71美元，超預期的4.32美元為高，且毛利率由25%升至38%。不過，由於業績內表示，集團將加大AI研發開支，以及虛擬產品業務持續虧損，加劇市場對前景的恐慌情緒，盤後股價挫逾15%。

Meta營運數據方面，每日活躍用戶32.4億，按年增加7%，廣告展示次數增加20%，每個廣告平均價格增加6%，資本開支67.2億美元，股票回購金額為146.4億美元，股息支付金額為12.7億美元。員工人數為69,329人，按年少一成。

Meta指出，第二季收入應介於365億至390億美元，以中間值377.5億美元而高，意味按年下跌18%，且低於市場預期；全年資本開支預計將在350億至400億美元，多於先前預期的300億至370億美元。

Meta將加快AI基礎設施投資

Meta表示，將繼續加快基礎設施投資以支援人工智慧 （AI） 路線圖，雖然公司不會提供2024年之後的指引，但預期明年資本開支會繼續增加，積極投資人工智慧研究和產品開發工作。

而集團行政總裁朱克伯格（Zuckerberg）在電話會議上表示，在相關新項目可以看到可觀收入之前，仍將加大AI相關投入。