Fed一半機會減半厘 超級央行周遇上美股結算

Fed Watch 顯示，年底有機會減息共1.25%。(資料圖片)

全球矚目的美聯儲9月議息會議，將在美國時間周二和周三舉行；香港時間周四凌晨公布議息結果。聯儲局減息幾乎沒有懸念；但大手減息50點子還是減25點子，市場觀點卻出現有趣變化。芝商所Fed Watch顯示，兩者機會各有50%可能；並預期年底前有逾六成機會減息達1.25厘。 憧憬大手減息 金銀比特幣上衝 在減息預期擴大下，多種資產價格炒上。美股上周五繼續向上之外，貴金屬造好。金價創新高收2,606美元，銀價升3%升穿31美元，比特幣也重上6萬美元。美國國債息率，從一個月的短債到30年長債，全線回落。美匯指數則繼續回軟在101關浮沉。

《華爾街日報》首席經濟記者、被戲稱為聯儲局線人的Nick Timiraos在報道中，引述聯儲局主席高級特別顧問、學者Jon Faust觀點，認為目前不需要先發制人式的50點子減息，但稍微傾向聯儲局會從50點子開始減息，但料同時用很多不同的說話管理市場情緒，不需要對大手減息驚慌。按市場有說法，認為除非美國經濟出現重大問題，否則聯儲局毋須重手減息。 英日央行料暫按兵不動 除了美聯儲減息外，星期四有英倫銀行、星期五有日本央行也會議息，市場預期，兩者都會按兵不動。