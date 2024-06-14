FedEx宣布裁員2千人年省13.7億　疫情後運輸需求下滑

美國速遞業龍頭聯邦快遞（FedEx）12日發表聲明，為精簡人事並降低成本，預計將裁掉歐洲辦公室上千名員工。
主要涉歐洲後勤與商業部門
聲明中指出，聯邦快遞正在裁員並整合一些團隊，為公司進行瘦身並降低結構性成本。此次裁員預計波及1,700 至 2,000 名員工，主要範圍為歐洲區的後勤與商業部門。據外媒報道，聯邦快遞到2026財年將損失2.5億至3.75億美元（約19.5億至29.3億港元），在完成人事精簡後，預計每年能省下1.25億至1.75億美元（約9.76億至13.7億港元）。
據悉聯邦快遞宣布裁員消息，恐怕也是受到全球運輸需求大幅下降的影響。過去幾年許多民眾因為疫情而迫隔離只能在網上購物，但隨疫情過去，消費者又重新開始親自購買。
一直尋求削減成本
在這種情況之下，聯邦快遞一直在尋求削減成本，包括減少薪資、重組地面和快遞業務、削減高階職位，甚至關閉一些設施。
聯邦快遞聲稱裁員不會影響其服務。歐洲區總裁雷丁頓（Karen Reddington）在一份聲明中表示：「我們將在為此次裁員受到影響的人提供最大支持，並與我們的社會合作夥伴密切協商來進行這項計劃。」
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