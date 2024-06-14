FedEx宣布裁員2千人年省13.7億　疫情後運輸需求下滑

美國速遞業龍頭聯邦快遞（FedEx）12日發表聲明，為精簡人事並降低成本，預計將裁掉歐洲辦公室上千名員工。

主要涉歐洲後勤與商業部門

聲明中指出，聯邦快遞正在裁員並整合一些團隊，為公司進行瘦身並降低結構性成本。此次裁員預計波及1,700 至 2,000 名員工，主要範圍為歐洲區的後勤與商業部門。據外媒報道，聯邦快遞到2026財年將損失2.5億至3.75億美元（約19.5億至29.3億港元），在完成人事精簡後，預計每年能省下1.25億至1.75億美元（約9.76億至13.7億港元）。

據悉聯邦快遞宣布裁員消息，恐怕也是受到全球運輸需求大幅下降的影響。過去幾年許多民眾因為疫情而迫隔離只能在網上購物，但隨疫情過去，消費者又重新開始親自購買。