FINI三股上市港交所表示歡迎　首掛股價齊齊潛水｜IPO新股

港交所對FINI三股上市表示歡迎

港交所行政總裁歐冠昇稱，很高興迎來首批通過FINI發行的新股在香港交易所上市。港交所全新的數碼化新股結算平台FINI已成功支持首日上市的3隻新股發行，提供非常高效的結算流程，為發行人、投資者和市場參與者帶來了便利和更大的確定性。歐冠昇又衷心感謝所有人士，並期待與所有持份者緊密合作，繼續對香港市場基礎設施進行現代化改造，進一步提升香港市場的競爭力和吸引力，連接資本與機遇。