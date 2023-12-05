FINI三股上市港交所表示歡迎　首掛股價齊齊潛水｜IPO新股

港交所啟用FINI（新股結算平台）新機制後，周二（5日）獲首批通過的新股上市，包括本地財務公司K CASH（2483）、清潔公司升輝清潔（2521）及內地氫燃料電池公司國鴻氫能（9663），港交所表示歡迎。至於三股股價於首掛首「齊齊潛水」。
港交所對FINI三股上市表示歡迎
港交所行政總裁歐冠昇稱，很高興迎來首批通過FINI發行的新股在香港交易所上市。港交所全新的數碼化新股結算平台FINI已成功支持首日上市的3隻新股發行，提供非常高效的結算流程，為發行人、投資者和市場參與者帶來了便利和更大的確定性。歐冠昇又衷心感謝所有人士，並期待與所有持份者緊密合作，繼續對香港市場基礎設施進行現代化改造，進一步提升香港市場的競爭力和吸引力，連接資本與機遇。
三股首掛股價齊齊潛水
股價方面，三股首掛股價均現「潛水」。K CASH開報1.61元，較招股價1.8元低10.6%，每手2,000股計算，帳面蝕380元；國鴻氫能開報16.5元，較招股價19.66元低16.1%，每手500股計蝕1,580元；升輝清潔首掛開報0.3元，較招股價0.32元低6.3%，每手7,500股計蝕150元。
K Cash公開發售錄5,564份申請，受理3,464份申請，即超過3分之1認購無效，超購17.93倍，一手中簽率為100%；國鴻氫能錄得2,808份申請，超購0.18倍，一手中籤率為100%；升輝清潔於香港公開發售錄得6,063份申請，受理5,462份申請，超購32.35倍，一手中簽率為100%。