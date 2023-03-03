料恒指進入窄幅盤整週期 不宜追高追低

前文2月28日，筆者在此欄敘述過指數跌穿20000之後，可能又會升回2萬之上，一天之隔週三3月1日，港股藉着PMI數據高於預期，A股及人民幣暴漲，港股急漲833點。

筆者前文的估計是基於過往恒指跌破二萬水平後的節奏，還有過去在2018年及2021年初，這兩年皆是從1或2月波段高位回落，今年也是，所以可以相提並論，從高位回跌超過12-15％後，會出現反彈，之後開始一段漲升不易，也跌不下去的區間盤整週期，如果根據該兩年的盤整持續時間可以長達4個月之久。

週三港股急漲之後，週四的港股適逢美國股市隔晚回跌及當天美指期貨破底，港股從週三高位回跌190點低收。

波幅收窄 預期區間內

昨晚（0302）美股高收，今天港股開市漲升近300點，期指最高20801，然而之後市況乏力先行偏弱向下，這情況更加強了未來處於盤整市的可信度，可能只是開始，筆者估計未來可能處於19600至21200這區間範圍之內上下。

當然，這只是一個初步的估計，未來是否真的依循這情況還須等待，交易本來就是這樣，先有預期，再行計劃，進場操作，再設定止損位置，再看是否這樣而修正，而不是一味的看著當天的強弱而追高衝底。

波幅指數自週三的高位27.5％附近，兩天之內急速回落2％至25.5％而當中指數變動不大，如果未來幾個月波幅收窄及真的如預期區間於1500點之內，相信波幅指數一個月後很快就會跌破一年新低，首先目標是跌破今年1月份的22％的水平。