月兔信貸化身送禮勤！3-4月捕捉巴士廣告贏iPhone 15

月兔信貸（Rabbit Credit）生日月慶祝活動浪接浪，並繼續送出多份禮物回饋大眾支持。近日印有月兔信貸蹤影的巴士已於全港各區登場，遊走港九新界陪伴大家返工放工，而即日起至4月21日，只要成功捕捉月兔巴士的車身、車廂廣告，就有機會贏得iPhone 15 128GB（價值 HK$6,899）！
上次全民「城市尋金蛋」反應非常熱烈，這次月兔再將禮物大升級！玩法亦很簡單，只需用手機拍下印有月兔的巴士車身、車廂廣告，再上傳到社交媒體，並在內文加上祝賀月兔信貸生日的說話，便有機會獲得本地品牌「花研草說」的「凍齡．貓茶」養生花茶及旅行充電插座；最能夠氹得月兔「腦細」心花怒放之參加者，更可贏得全新iPhone 15*！
FM財自提提你，記得做齊下列步驟︰
1. 讚好及追蹤月兔信貸Rabbit Credit Facebook專頁 / @rabbit.credit Instagram帳戶
2. 發佈月兔信貸的巴士車身或車廂廣告於FB/IG上（帳號需設置公開）
3. 於內文祝賀月兔信貸生日快樂
4. Tag (標註) 月兔信貸Rabbit Credit Facebook專頁 / @rabbit.credit Instagram帳戶
5. 及加上標籤 #HappyBirthdayToRabbitCredit
是次得獎名額共16名，月兔會在Facebook及Instagram選出得獎者，自問創意無限的你立刻行動啦！
活動截止日期：即日起 至2024年4月21日晚上11時59分（香港時間）
得獎名單公佈日期：2024年5月10日
同場加映 跳舞贏耳機
除了捕捉巴士贏iPhone 15，活潑好動的你更可以參加月兔信貸舉辦的另一個活動 - 生日送禮第三彈︰拍片送耳機。玩法亦相當簡單，只需要為Rabbit Song製作有畫面的影片，包括跳舞、動畫、自彈自唱等等均為合資格參加者。
值得一提的是，是次活動於Facebook及Instagram均會送出不同的禮物，大家可以選擇自己喜歡的禮物決定上載於哪一個平台呢！
獎品包括︰
Facebook得獎者：1MORE EVO 旗艦真無線主動降噪耳機 乙部（價值 HK$1,280）
Instagram得獎者：Bose QuietComfort 45 消噪⽿機 乙份（價值 HK$2,499）
活動截止日期：2024 年 4 月 7 日 晚上 11 時 59 分（香港時間）
瀏覽---> 活動詳情
Rabbit Cash提供靈活貸款額及還款期限 助你輕鬆管理財務
月兔信貸以其靈活性及創新性在金融服務領域中獨樹一幟，其私人貸款產品 – Rabbit Cash的AI智能審批系統為一大亮點，能夠在短時間內完成貸款申請的審核，大幅提升效率；簡化的申請流程使用戶能夠輕鬆地通過幾個簡單的步驟完成貸款申請，免卻繁瑣的手續。月兔還提供靈活的貸款額度，以及多樣的還款期限，滿足不同客戶的財務需求，讓你的財務管理變得更加輕鬆。
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*大獎為iPhone 15 128GB(名額1份)；二獎為1-World 140W 4-插口+ AC旅行充電插座(名額5份)；三獎為「凍齡．貓茶」養生花茶(名額10份)。每位合資格參加者只可獲獎一次。
如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。
請參閱遊戲條款及細則
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
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放債人牌照號碼：0340/2023