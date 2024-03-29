月兔信貸化身送禮勤！3-4月捕捉巴士廣告贏iPhone 15

只要成功捕捉月兔巴士的車身、車廂廣告，就有機會贏得iPhone 15 128GB！

月兔信貸（Rabbit Credit）生日月慶祝活動浪接浪，並繼續送出多份禮物回饋大眾支持。近日印有月兔信貸蹤影的巴士已於全港各區登場，遊走港九新界陪伴大家返工放工，而即日起至4月21日，只要成功捕捉月兔巴士的車身、車廂廣告，就有機會贏得iPhone 15 128GB（價值 HK$6,899）！

上次全民「城市尋金蛋」反應非常熱烈，這次月兔再將禮物大升級！玩法亦很簡單，只需用手機拍下印有月兔的巴士車身、車廂廣告，再上傳到社交媒體，並在內文加上祝賀月兔信貸生日的說話，便有機會獲得本地品牌「花研草說」的「凍齡．貓茶」養生花茶及旅行充電插座；最能夠氹得月兔「腦細」心花怒放之參加者，更可贏得全新iPhone 15*！

FM財自提提你，記得做齊下列步驟︰

1. 讚好及追蹤月兔信貸Rabbit Credit Facebook專頁 / @rabbit.credit Instagram帳戶

2. 發佈月兔信貸的巴士車身或車廂廣告於FB/IG上（帳號需設置公開）

3. 於內文祝賀月兔信貸生日快樂

4. Tag (標註) 月兔信貸Rabbit Credit Facebook專頁 / @rabbit.credit Instagram帳戶

5. 及加上標籤 #HappyBirthdayToRabbitCredit

是次得獎名額共16名，月兔會在Facebook及Instagram選出得獎者，自問創意無限的你立刻行動啦！

活動截止日期：即日起 至2024年4月21日晚上11時59分（香港時間）

得獎名單公佈日期：2024年5月10日