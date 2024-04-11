月兔信貸推全城最高6%現金回贈 賺取高達$1,200現金獎
為慶祝品牌生日，月兔信貸(Rabbit Credit)為新客戶帶來至「筍」優惠——全城最高6%現金回贈！由即日起至5月底推廣期內申請私人貸款，並成功獲批核貸款及符合條件*，最高可獲6%現金回贈。無論你是需要清卡數，或是希望手頭充裕一些，月兔信貸都為你的需求提供最大支持！
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是次生日慶典所推出的限定優惠，將於即日起至2024年5月31日止（包括首尾兩日），凡於優惠期內成功申請私人貸款並獲批之全新客戶，按貸款額可享有相應適用的現金回贈，貸款金額低至港幣$5,000，即可獲港幣$300回贈。現金回贈金額取決於貸款實際金額而定，詳列如下︰
貸款優惠方案均設有12個月的最低還款期，讓你有充裕時間安排還款計劃。客戶準時償還第一至四期分期貸款供款額後，有關現金獎將以回贈方式於第四期供款後直接存入貸款戶口，作扣減供款之用。
把握機會，讓你的資金更靈活運用！
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*受條款及細則約束：優惠條款及細則
月兔生日慶典推多項有獎活動
月兔信貸(Rabbit Credit)自2016年起致力於為社會各階層提供優質貸款服務，作為創新、貼地的金融科技公司，月兔近月推出多項優惠及活動回饋大眾支持，包括現正舉行「捕捉巴士廣告贏iPhone 15」活動，即按此連結查看參加方法。
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*每位參加者只可獲獎一次
*如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。
*請參閱︰遊戲條款及細則
了解更多 ---> Rabbit Credit AI智能貸款
月兔私人貸款服務Rabbit Cash貸款額度範圍廣泛，從HK$5,000至HK$600,000，並提供3至36個月的靈活還款期，透過其AI智能審批系統，客戶可以享受24小時全天候的網上貸款服務，最快5分鐘可完成申請程序，並實現FPS即時轉賬。
如有任何爭議， Rabbit Credit月兔信貸保留一切有關批核借貸申請之權利。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
查詢及投訴熱線：2960 7988
放債人牌照號碼：0340/2023