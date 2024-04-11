月兔信貸推全城最高6%現金回贈 賺取高達$1,200現金獎

月兔信貸推全城最高 6% 現金回贈 賺取高達 $1,200 現金獎

為慶祝品牌生日，月兔信貸(Rabbit Credit)為新客戶帶來至「筍」優惠——全城最高6%現金回贈！由即日起至5月底推廣期內申請私人貸款，並成功獲批核貸款及符合條件*，最高可獲6%現金回贈。無論你是需要清卡數，或是希望手頭充裕一些，月兔信貸都為你的需求提供最大支持！

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是次生日慶典所推出的限定優惠，將於即日起至2024年5月31日止（包括首尾兩日），凡於優惠期內成功申請私人貸款並獲批之全新客戶，按貸款額可享有相應適用的現金回贈，貸款金額低至港幣$5,000，即可獲港幣$300回贈。現金回贈金額取決於貸款實際金額而定，詳列如下︰