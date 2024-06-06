月兔信貸請食父親節飯！豐富餐飲獎賞大放送

未諗好父親節食咩好？等月兔信貸(Rabbit Credit)幫你發板，一齊好好多謝一直為屋企默默付出嘅爸爸啦！由即日起至6月16日，於月兔Facebook或Instagram留言分享一個關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，趁機表達對爸爸嘅愛與感恩之餘，更有機會獲得價值高達HK$1,376餐飲獎賞！

贏餐飲券嘅方法好簡單，只需喺月兔專頁留言寫下關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，以及完成簡單步驟，月兔就會選出10位擁有「最強爸爸」嘅參加者，送出Chaplin餐飲券（價值HK$500）或板神鉄板燒日本料理 LUCKY 7激安套餐 2套（價值HK$1,376），而填妥表格成為Rabbit Fans，更有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。