月兔信貸請食父親節飯！豐富餐飲獎賞大放送

未諗好父親節食咩好？等月兔信貸(Rabbit Credit)幫你發板，一齊好好多謝一直為屋企默默付出嘅爸爸啦！由即日起至6月16日，於月兔Facebook或Instagram留言分享一個關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，趁機表達對爸爸嘅愛與感恩之餘，更有機會獲得價值高達HK$1,376餐飲獎賞！
贏餐飲券嘅方法好簡單，只需喺月兔專頁留言寫下關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，以及完成簡單步驟，月兔就會選出10位擁有「最強爸爸」嘅參加者，送出Chaplin餐飲券（價值HK$500）或板神鉄板燒日本料理 LUCKY 7激安套餐 2套（價值HK$1,376），而填妥表格成為Rabbit Fans，更有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。
💥 FM財自提醒你，記得做齊下列步驟︰💥
1. 追蹤以下專頁：
月兔信貸 Rabbit Credit 專頁--->【Facebook專頁】 + 【Instagram】
Chaplin 【Instagram】
板神鉄板燒日本料理 【Facebook專頁】+【Instagram】
2. 讚好及分享此帖文 (記得截圖!!)
3. 留言一個關於爸爸嘅Super Hero事蹟
4. Tag (標註) 3位朋友一齊玩
5. 填妥Google Form成為Rabbit Fans ---> Google Form
上次月兔嘅母親節活動反應熱烈，所以是次得獎名額增至12位，想趁著父親節帶爸爸食餐好嘅你立刻行動啦！獎品包括︰
🏆 Chaplin餐飲券（價值HK$500）名額 5個
🏆板神鉄板燒日本料理 LUCKY 7激安套餐 2套（價值HK$1,376）名額5個
🏆 Rabbit Fans限定獎品︰VORUTA 天然健康果酒 乙枝（價值HK$388）名額2個
📌活動截止日期：即日起至2024年6月16日晚上11時59分（香港時間）
📌得獎名單公佈日期：2024年6月20日
***如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。
***請參閱---> 遊戲條款及細則
Chaplin
位於九龍城，走英式復古裝潢。踏入店舖，如置身於60年代英倫餐廳。餐廳由前五星級酒店主廚主理，主打歐陸菜，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。
📍地址︰九龍城獅子石道22號地舖
板神鉄板燒日本料理
一場視覺與味覺享受的日本之旅。每道佳餚均是由板神師傅精心挑選與烹調的優質時令食材。
📍地址 ︰
銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓103號舖
尖沙咀漢口道28號亞太中心1樓16號舖
觀塘駿業街43號地舖
了解更多 ---> Rabbit Credit AI智能貸款
月兔私人貸款服務Rabbit Cash貸款額度範圍廣泛，從HK$5,000至HK$600,000，並提供3至36個月的靈活還款期，透過其AI智能審批系統，客戶可以享受24小時全天候的網上貸款服務，最快5分鐘可完成申請程序，並實現FPS即時轉賬。
如有任何爭議， Rabbit Credit月兔信貸保留一切有關批核借貸申請之權利。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
查詢及投訴熱線：2960 7988
放債人牌照號碼：0444/2024