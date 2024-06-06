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FM財自
2024-06-06 21:00:33

月兔信貸請食父親節飯！豐富餐飲獎賞大放送

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於月兔信貸(Rabbit Credit)留言寫下關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，以及完成簡單步驟，即有機會獲得價值高達HK$1,376餐飲獎賞！

於月兔信貸(Rabbit Credit)留言寫下關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，以及完成簡單步驟，即有機會獲得價值高達HK$1,376餐飲獎賞！

未諗好父親節食咩好？等月兔信貸(Rabbit Credit)幫你發板，一齊好好多謝一直為屋企默默付出嘅爸爸啦！由即日起至6月16日，於月兔Facebook或Instagram留言分享一個關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，趁機表達對爸爸嘅愛與感恩之餘，更有機會獲得價值高達HK$1,376餐飲獎賞！

 

贏餐飲券嘅方法好簡單，只需喺月兔專頁留言寫下關於爸爸嘅「超級英雄」事蹟，以及完成簡單步驟，月兔就會選出10位擁有「最強爸爸」嘅參加者，送出Chaplin餐飲券（價值HK$500）或板神鉄板燒日本料理 LUCKY 7激安套餐 2套（價值HK$1,376），而填妥表格成為Rabbit Fans，更有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。

板神鉄板燒日本料理 LUCKY 7激安套餐 2套（價值HK$1,376）名額5個 Chaplin餐飲券（價值HK$500）名額 5個

💥 FM財自提醒你，記得做齊下列步驟︰💥

1. 追蹤以下專頁：

月兔信貸 Rabbit Credit 專頁--->【Facebook專頁  + 【Instagram】 

Chaplin Instagram

板神鉄板燒日本料理 【Facebook專頁+【Instagram】 

2. 讚好及分享此帖文 (記得截圖!!)

3. 留言一個關於爸爸嘅Super Hero事蹟

4. Tag (標註) 3位朋友一齊玩

5. 填妥Google Form成為Rabbit Fans ---> Google Form 

上次月兔嘅母親節活動反應熱烈，所以是次得獎名額增至12位，想趁著父親節帶爸爸食餐好嘅你立刻行動啦！獎品包括︰

🏆 Chaplin餐飲券（價值HK$500）名額 5個

🏆板神鉄板燒日本料理 LUCKY 7激安套餐 2套（價值HK$1,376）名額5個

🏆 Rabbit Fans限定獎品︰VORUTA 天然健康果酒 乙枝（價值HK$388）名額2個

 

📌活動截止日期：即日起至2024年6月16日晚上11時59分（香港時間）

📌得獎名單公佈日期：2024年6月20日

 

***如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。

***請參閱---> 遊戲條款及細則

Chaplin

位於九龍城，走英式復古裝潢。踏入店舖，如置身於60年代英倫餐廳。餐廳由前五星級酒店主廚主理，主打歐陸菜，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。

📍地址︰九龍城獅子石道22號地

位於九龍城的Chaplin主打歐陸菜式，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。 位於九龍城的Chaplin主打歐陸菜式，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。 位於九龍城的Chaplin主打歐陸菜式，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。 位於九龍城的Chaplin主打歐陸菜式，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。 位於九龍城的Chaplin主打歐陸菜式，提供多款歐洲菜、葡萄酒、啤酒等。

板神鉄板燒日本料理 

一場視覺與味覺享受的日本之旅。每道佳餚均是由板神師傅精心挑選與烹調的優質時令食材。

📍地址

銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1103號舖

尖沙咀漢口道28號亞太中心116號舖

觀塘駿業街43號地

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板神鉄板燒日本料理的每道佳餚均由板神師傅精心挑選優質時令食材與烹調。

板神鉄板燒日本料理的每道佳餚均由板神師傅精心挑選優質時令食材與烹調。

填妥表格成為Rabbit Fans，便有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。 填妥表格成為Rabbit Fans，便有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。 填妥表格成為Rabbit Fans，便有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。 填妥表格成為Rabbit Fans，便有機會獲得 VORUTA 天然健康果酒 乙枝。

了解更多 ---> Rabbit Credit AI智能貸款

月兔私人貸款服務Rabbit Cash貸款額度範圍廣泛，從HK$5,000HK$600,000，並提供336個月的靈活還款期，透過其AI智能審批系統，客戶可以享受24小時全天候的網上貸款服務，最快5分鐘可完成申請程序，並實現FPS即時轉賬。

 

如有任何爭議， Rabbit Credit月兔信貸保留一切有關批核借貸申請之權利。

 

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

查詢及投訴熱線：2960 7988

放債人牌照號碼：0444/2024

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