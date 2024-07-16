未來資產︰看好中國出口2.0前景 旗下Global X MSCI中國ETF獲納互聯互通

未來資產環球投資（香港）宣布，Global X MSCI中國ETF（3040）將於本月22日（下周一）被納入滬深港通下合資格 ETF。未來資産環球投資亞太區研究部主管李泌相表示，儘管中國經濟仍受房地產低迷拖累，但留意到今年以來，供應過剩問題、樓市方面均有好轉，且企業資本支出現下降趨勢，續看好中國市場前景。

他以競爭激烈的電動車市場為例，今年首季中國電池行業的資本支出從高峰期下降約五成，使庫存逐漸恢復正常水平，有利該行業前景。同時，中國出口表現回升，抵消了房地產投資低迷的負面影響。他形容，中國經歷「出口2.0」的過程，中國向外銷售的產品正在從低價格、低附加值類別，轉型至高附加值產品，如車輛、晶片或MRI（磁力共振掃描儀）等，且出口目的地更多元化。