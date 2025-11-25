比特幣與以太幣：槓桿ETF浪潮中的投資機遇與風險

加密貨幣市場發展迅速，隨著更多投資者對有關市場產生興趣，槓桿ETF作為一種能夠放大收益的投資工具，逐漸進入投資者的視野。特別是2025年以來，多家機構紛紛申請發行槓桿比特幣ETF，為投資者提供了新的機遇。 2025年加密貨幣市場波動加劇 今年比特幣（BTC）及以太幣（ETH）走勢波動劇烈。年初憑藉特朗普力推加密政策，加上乘著加密貨幣ETF上市熱潮，BTC一度衝上12萬美元以上，ETH也突破5,000美元大關，當時甚至有機構看好中短期內BTC可衝上25萬美元。

然而，年末情況急轉直下，受美國聯儲局減息預期變化、避險需求急升及地緣政治因素影響，高溢價風險資產全面受壓。再加上美國政府沒收太子集團比特幣事件動搖市場信心，比特幣價格一度考驗82,000美元大關！

槓桿ETF熱潮湧現 即使價格有所波動，無阻加密貨幣逐漸成為基金經理及散戶投資者不可或缺的配置工具，它們不僅可以多元化投資組合，還能對沖傳統市場的波動，提升投資組合的穩健性。 而槓桿ETF是一種運用衍生性金融商品來實現槓桿效果的交易所交易基金，能夠提供比傳統ETF更高的報酬，但同時也因為槓桿而有更高的風險。 通常槓桿型ETF會提供兩倍或三倍的指數或個股報酬，意味著當基礎指數上漲1%時，2倍槓桿型ETF將上漲2%，而3倍槓桿型ETF將上漲3%。美國部分知名ETF發行商如富達（Fidelity）和貝萊德（iShares）已相繼推出比特幣現貨ETF。

近期，總部位於歐洲的 Leverage Shares 成為全球首間發行3倍做多比特幣（3X BTC）、3倍做空比特幣（-3X BTC）、3倍做多以太幣（3X ETH）及3倍做空以太幣（-3X ETH）的ETF公司，投資者可透過IB （Interactive Brokers）交易。作為一家專精於槓桿及反向產品的創新發行商，Leverage Shares致力於為投資者提供傳統市場以外的另類投資工具。其產品在歐洲市場未正式推出已備受關注，許多投資者期待透過這些在瑞士證券交易所（SIX交易所）上市的ETF，以更高效的方式參與加密貨幣市場的劇烈波動，並填補歐洲市場在此類創新金融產品上的空白。

槓桿ETF的實際用途及風險 槓桿ETF在投資中有幾個關鍵的常見用途：

1. 短期投機 槓桿ETF主要設計用於短期投機，尤其是在投資者認為波動率將會很高的時候。它們讓投資者無需使用保證金賬戶就能獲得槓桿敞口。

2. 投資組合對沖 反向槓桿ETF可以用於在市場下跌時對沖投資組合損失，尤其是-3X BTC/-3X ETH這類產品，可以在加密貨幣市場下跌時提供正回報。

3. 避免保證金追繳 與傳統保證金交易不同，投資槓桿ETF的損失不會超過本金，不用擔心爆倉或保證金追繳問題。

槓桿ETF的風險 1. 波動性損耗（波動拖累） 由於槓桿ETF只負責跟蹤指數一天的漲跌幅，在市場波動期間，複利效應可能會令投資者承受額外的損失。

2. 追蹤誤差 由於使用衍生品來增強槓桿作用，基金發行人必須每日重新平衡其持有項目。因此，隨著時間的推移，槓桿ETF將與其基準指數脫節，如果不加適當考慮，將導致過度損失。

3. 長期持有風險 槓桿ETF在長期內面臨表現不佳的問題。因為它們主要是為短期交易而設計，通常不適合長期投資者。 槓桿及反向交易所交易產品不適用於長期持有投資者或不打算在日常基礎上管理其投資的投資者。因 ETF使用槓桿增加了風險，並且不適合所有投資者，僅應由了解槓桿風險、尋求日常槓桿或日常反向槓桿投資結果後果的經驗豐富的投資者使用。



總括來說，槓桿型比特幣和以太幣ETF為投資者提供了在加密貨幣市場放大回報的機會，特別是在市場波動加劇的時期。

然而，這些產品本質上是複雜的短期交易工具，而非長期投資解決方案。投資者應充分了解其運作機制和內在風險，謹慎評估自身的風險承受能力。只有當我們真正了解這些工具的雙面性，才能在追求收益的同時，更好地管理風險。 免責聲明︰內容純屬筆者個人分享，並不構成任何證券、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證，亦不表示與任何所示/提及人物存在任何商業合作或代言關係。投資涉及風險，最大損失可能超過您的投資本金。投資者應考慮該等投資是否適合閣下的財務狀況，所有投資決定及其後果，概由投資者自行承擔，建議諮詢專業投資顧問。本⼈不保證所引用資料之準確性或完整性，請自行核實；對任何錯誤、遺漏或因依賴資料而導致之損失，本人恕不負責。