A股復市恒指因過渡反映而重挫

長假期完結，A股首日復市，一如預期追落後，滬指高開9％之上接近漲停，開市後僅20分鐘，滬深兩市成交額突破1萬億元，破歷史最快萬億紀錄，但恒指卻小低開200餘點後，一路回跌，因過去4個交易日當中，港股已經充份反映，甚至過份反映了A股的漲停，10時過後A股明顯回跌，上證收窄升幅至只升5%之下，恒指演變成重挫，最低跌逾2,300點，低見20,763點，重回上周一（0930）假期前的夜期水平。
此前受政策「組合拳」提振，國慶假期A股休市期間，中資港股狂漲偷步，截至昨天（1007）收盤，或反映了A股兩個漲停，相當近20%的期望，但今天（10月8日）A股表現連一個漲停，都未守得住，港股自然回跌，演變成急挫。
恒生波幅指數VHSI 週一（1007）升破上周三高位，最高至44.56，在44.50貼日高收，而恒指昨天升破波段頂，最高至23,241點，恒指期權的引申波幅升至42~45%，就是反映待變的不確定因素所致，今天A股開市，引伸波幅自然要回跌，即使今天恒指不升不跌 call的引申波幅也會下跌2～3％，因為整個升浪波段收窄了升幅所致。
但即日的波幅超過2,000點，所以今天的iv跌得並不明顯，未來幾天若在千點的波幅內來回震盪，相信iv會繼續下跌，會有long 對反向也虧損的情況出現，估計今天午後至未來數天皆是收窄波幅，iv回跌的週期。中午時恒指下跌1,289點收在21,810點。