FM財自丨板塊輪流炒

上周五（1010）市場驚嚇由稀土引發的貿易戰再現，美股及港股夜期皆重挫，不過昨天（1013）假期後，市場氣氛緩和，週一納指期貨早段已大幅反彈400餘點，恆指開市只跌600餘點，與上周五夜期時段的下跌1300點的驚嚇比對，跌幅少一半以上，納指期貨也比對上周五跌幅反彈一半，昨天（1013）中午收市時恆指跌逾900點，恆生波幅指數一度抽上28%之上，下午隨著A股再度收窄跌幅，恆指只跌400點收市。



今天（1014）恆指早段彈上26100點，之後仍然是受科指股份拖累，200點的升幅蒸發更倒跌，科指自上周四（1009）起，已經明顯轉弱，一改之前的強勢，跑輸恆指，相信未來仍會持續一段時間，所以科指未來的玩法只適宜低撈彈走，不宜追高，中特股及內險板塊跟A股行稍好，但情況也不宜過於進取，估計24900~25100才是一個比較良好的支撐位，也是今年整個升浪的好淡分界線。