FM財自 | 一文看清每月派息備兌ETF懶人包

近月市場上熱門討論3416，3417及3419等穩定每月派息的標題極多，年率計算回報高，看似沒有缺點的穩定收息，但大部分投資人皆是人云亦云，買入後也不知道什麼是備兌ETF？只知道可以穩定派息便投入。
備兌ETF是買入相關資產期貨 + short call，簡稱covered call ETF，因為是買指數又無槓桿，浮動盈虧低於盈富基金（2800）及（2828），其實風險並不高，適合長期投資當作基金持有，市面上也有不少這類每月派息的covered call ETF解說，但皆看不到幾個重點。
真相是大漲市時會跑輸指數，大跌時一樣虧損，回看4月份時港股小股災時，一度跌破2萬點，當時各covered call ETF的表現比對，便知風險所在。
4月小股災後港股回升，半年以來一直沒有出現爆漲爆跌的行情，應該說是上落市的不升不跌情況，這類ETF最適合這種情況，每月收call的期權金時間值，然後作為派息，投資人越覺放心，投入更多更大的資金入這類ETF上。
Covered call回報曲線等於short put
但上落市持續的話，引申波幅越來越低，期權金會越來越少，回報也漸漸減少，往後派息必定會減少，並非真正的穩定，而且也不可能永遠上落市。
這類備兌ETF是買入指數後short call OTM（價外），其實基於call put parity，covered call等於ITM（價內）的short put（同一個行權價）換句話說，單筆簡單的short put可取代covered call，增加現金流，因為short put是可以放大至10倍或以上的槓桿，不用全額投入，所以covered call的回報曲線等於short put。
若果懂期權的話，自制covered call或甚至乾脆單筆short put回報肯定多於這類ETF幾個％。
但投資人看到short這字面就害怕，看到Cover這字面便覺得安心，其實分別在於理解期權與否。
Option Jack