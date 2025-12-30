FM財自 | 一文看清每月派息備兌ETF懶人包

大部分投資人買入備兌ETF只知可穩定派息。(資料圖片)

近月市場上熱門討論3416，3417及3419等穩定每月派息的標題極多，年率計算回報高，看似沒有缺點的穩定收息，但大部分投資人皆是人云亦云，買入後也不知道什麼是備兌ETF？只知道可以穩定派息便投入。

備兌ETF是買入相關資產期貨 + short call，簡稱covered call ETF，因為是買指數又無槓桿，浮動盈虧低於盈富基金（2800）及（2828），其實風險並不高，適合長期投資當作基金持有，市面上也有不少這類每月派息的covered call ETF解說，但皆看不到幾個重點。

真相是大漲市時會跑輸指數，大跌時一樣虧損，回看4月份時港股小股災時，一度跌破2萬點，當時各covered call ETF的表現比對，便知風險所在。