FM財自 | 三大原因引爆店舖執笠潮？施永青︰將困境歸咎業主過於簡單化

近日社會關注本港零售及餐飲業出現結業潮，儘管爆紅的社交媒體群組「全港店舖執笠結業消息關注組」宣布「執笠」改名重開，但似乎有關店舖何以執笠的討論並未停止。有不少人再將原因歸咎於「北上消費潮」，另亦有人將矛頭指向「業主加租害死餐廳」上。FM財自訪問了中原集團創辦人施永青，他指香港的傳統重點產業，如金融業面臨下行壓力，令人們將關注焦點轉向旅遊服務、零售和食品等行業。

他指出，香港對旅遊業的依賴日益增加，而內地消費者對香港旅遊的興趣下降，國際和內地品牌則不斷進入市場，他承認競爭力不足是本港店舖結業的原因之一，但過去本港曾出現開業潮，因此市場調節後有一定店舖倒閉亦屬正常，又強調業界要創新並改善服務質素，而不是依賴租金減免。