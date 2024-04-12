FM財自 | 三大原因引爆店舖執笠潮？施永青︰將困境歸咎業主過於簡單化

近日社會關注本港零售及餐飲業出現結業潮，儘管爆紅的社交媒體群組「全港店舖執笠結業消息關注組」宣布「執笠」改名重開，但似乎有關店舖何以執笠的討論並未停止。有不少人再將原因歸咎於「北上消費潮」，另亦有人將矛頭指向「業主加租害死餐廳」上。FM財自訪問了中原集團創辦人施永青，他指香港的傳統重點產業，如金融業面臨下行壓力，令人們將關注焦點轉向旅遊服務、零售和食品等行業。
他指出，香港對旅遊業的依賴日益增加，而內地消費者對香港旅遊的興趣下降，國際和內地品牌則不斷進入市場，他承認競爭力不足是本港店舖結業的原因之一，但過去本港曾出現開業潮，因此市場調節後有一定店舖倒閉亦屬正常，又強調業界要創新並改善服務質素，而不是依賴租金減免。
業主寧願丟空都不願減租？施永青︰就算丟空，銀行都識重新估價！
施永青也提到，只有在整體經營狀況良好時，業主才會提高租金，高租金不一定會阻礙企業營運，減低租金不代表會對產業帶來正面影響，認為將香港零售和餐飲業困境歸咎於業主沒有減租的說法過於簡單化。
對於有業主指出，減租可能會導致資產貶值和財富縮水等負面後果，施永青認為業主也要看清大環境，即使他們不願降低租金而空置舖面，銀行仍會重新評估其房產的價值。