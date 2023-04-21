FM財自 | 上落市週期要用反傳統交易方法

港股窄幅上落，科指弱勢未改，自星期一（0417）恒指再次升破3月中以來的波段頂及50天線至20864之後，又是跟隨過往的節奏：回跌，這是3月初以來第4次升破50天線不足兩天後開始回，我在3月2日時曾提出過港股已進入：《見升不是升，見跌不是跌》的週期，至今已近7週，期間波幅在18830-21005，約2100點之間，相信未來在這區間上落型態會持續。

會有這種看法在於過去的歷史回測，過往幾年只要在年初1或2月份出現波段高位逆轉回跌，之後反彈，然後都會進入一段長達4個月的上落市階段，回看2018年1月29日的歷史高位33485急挫至29100之後，持續2100點的上落市週期超過4個月，而2021年2月同樣是從歷史次高位31183急挫至28000點之下，之後在27400-29500，2100點之間上落近4個月，而今年在1月底出現波段高位22700逆轉之後，在18830-21005之間2100點附近窄幅上落，至今近兩個月，是否很相像？

而且這些都是事前的評估，不是事後才看圖說故事，早在2021年3月份開始我就用這金句：見升不是升見跌不是跌的來形容，

意思是看圖表以為突破後會再上升，卻不是升而回跌，看技術分析趨勢似跌破後還要跌，卻從低位反彈，這些都是有違過去刻印我們心目中的趨勢圖表，追勢交易的話隨時會左右一巴。

那麼在失落週期裏，用什麼方法炒股？

科指弱勢未改，今天（0421）跌破4月份低位，恒指能撐在2萬點之上，全靠舊經濟股，至今天中午收市時段，恒指下跌129點在20267，科指下跌74點在4024。

過往追強勢或突破股的交易方法只能短炒，我們看週初的車股板塊，連漲兩天半之後逆轉，三天前開始突破的賭股，漲不到兩天又回跌...除非買在起漲或突破點才有利潤空間。

筆者寧願等位炒底，跌破底的低殘科指股份反而可以留意，例如京東（9618）今天已跌近去年10月的低位，等跌破時市場一起看衰時再找位置炒底，還有百度（9888），等跌破3月份120元之後在考慮分段炒底，再看快手（1024），昨天出壞消息跌破3月份底部，今天反而比對科指回穩了。

在股海裏你經常要反大眾及傳統的方法才能生存。