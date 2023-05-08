FM財自 | 中國氫能產業潛力漸見釋放

參考今年4月下旬《人民日報》報導，中國將氫能定位為國家能源系統的重要部分。為此，中國發布《氫能產業發展中長期規劃 (2021至2035年)》，提出到2025年，使用氫能的燃料電池車輛保有量達到約5萬輛、可再生能源製氫量達到每年10萬至20萬噸的目標，並將在公交車和物流等領域普及氫燃料電池車。另引述西班牙《阿貝賽報》網站報導，綠色氫能正得到世界各大經濟體越來越多關注，中國也加入這個浪潮，尋求轉變能源模式，將發展氫能作為重點。

上述反映內地積極發展氫能產業，以達到國際關注程度，事實上，當前中國年制氫產量約3,300萬噸，其中，達到工業氫氣質量標準的約1,200萬噸，是世界上最大的製氫國，在氫能供給上具有巨大潛力。氫能具備政策及戰略傾斜優勢，與此同時今年被業界視為「綠氫產能的爆發元年」，綠氫裝備今年產能有望較去年翻番，隨之而來就儲氫球罐，相關能源 (液氨、甲醇) 的運輸車裝備需求亦將會爆發。由於相關技術需要長年資金及科研投入，因此在港上市從事氫能產業發展的企業實是鳳毛麟角，中集安瑞科 (03899) 正是值得留意的公司。

將為城巴供應及安裝加氫站

過去40年來，集團一直都是此類運輸車裝備的行業龍頭，市佔率高逾40%。另於今年5月2日城巴的全港首輛氫能巴士及其配套的全港首個加氫站試驗項目申請，正式獲政府氫能源跨部門工作小組「原則上同意」。中集安瑞科旗下中集氫能將為城巴供應及安裝加氫站，預示不少氫能項目今年處於建設高峰期；亦證明中集安瑞科於相關領域獲得市場高度肯定，此股也是恒生滬深港通氫能主題指數的成份股。集團是國內領先的氫能儲運裝備及工程服務提供商，自2006年起開展氫能業務，產品涵蓋了氫能儲、運、加、用等各細分領域。

另於綠氫制氫裝備方面，去年已實現了首台1,200Nm3/h鹼性電解槽下線；儲運方面也有冠軍產品氫氣長管拖車、站用儲氫瓶組和球罐的銷量，均繼續保持市場領先地位，又成功研發了30MPa纏繞氣瓶管束式集裝箱、99MPa及103MPa站用儲氫瓶組，達到國際領先水平，填補國內空白，並已實現批量銷售。於2022年，集團的氫氣存儲裝備的在手訂單同比大幅增長92%，筆者認為是綠氫項目的產能爆發證明，於2023年有望繼續保持此高速增長之勢。

此外，截至2022年12月底，中集安瑞科氫能業務在手訂單近3億元 (人民幣，同下)，同比增長99.3%。2022年累計新簽訂單6.1億元，同比增長65%，而截至2023年3月底累計新簽1.69億元，同比增長60.95%。繼去年氫能收入增長152.4%後，今年首季集團氫能收入接近1億元，同比增長64.4%，其在手訂單充足反映其受惠今年各個綠氫項目所帶動的需求之外，其相關的站用儲氫瓶、車載儲氫瓶及供氫系統訂單需求增長亦明顯。去年3月以來，股價主要波幅區間介乎7.00至9.00元，於今年3月起恒指走弱，股價仍見高度抗跌能力，配合上述吸引的業務發展前景，預期年內股份關注度漸增，股價可望挑戰9.50元或以上的較高水平。