FM財自 | 中國通縮危機！羅家聰︰消費弱 GDP難靠內循環 | 人民幣7算徘徊？

中國「三頭馬車」(工業、社會消費品零售和固定資產投資)4月數據均遜預期，另一邊廂，早前公布的同月人民幣貸存亦雙雙斷崖式下降，種種跡象顯示中國經濟增長動力正在減弱，市場亦對中國陷入通縮憂心忡忡。經濟學家羅家聰接受FM財自訪問時表示，消費者物價指數(CPI)最直觀反映中國會否陷入通縮，而未來一、兩個月CPI見負數不足為奇，最新零售數據扣除基數因素後，增長不算高，整體消費傾向轉弱。

自2020年疫情爆發後，中國政府多次強調要加強內循環。羅家聰指，一個國家長遠的確不能依靠出口，而需要穩定的消費和投資。不過，通常消費增長都低於GDP增長，若只依靠消費，基本是難以達到5至6%的經濟增速，而且更重要的問題在於，中國企業盈利受制、失業率高企之下，居民消費意欲仍然低迷。

淄博燒烤、地攤經濟難救內需

事實上，五一黃金周在中國網絡最熱門的關鍵詞是「淄博燒烤」，位於山東的三線城市成為旅遊熱點，同時繼上海、北京等多個城市，第三大富裕城市深圳上周亦宣布，當地9月起准許擺地攤。他指出，以上對拉動經濟的作用不大，但「有得做總好過無得做」。他強調，長遠難以用貨幣政策手段自救，因環球經濟都步向衰退，反而國家政策及外交方向才是未來經濟走向的關鍵所在。

人民幣走勢方面，他預料人民幣兌美元仍會在7關口徘徊，破6.5算的機會不大。想知更多博士對中國經濟的分析，即刻按下影片連結收看全片！