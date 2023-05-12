FM財自 | 中特股成泡沫

恒指週二（0509）中午時，我才寫舊經濟股即將漲完，甚至已漲完，可能由舊經濟股帶領恒指再跌破2萬，下午時段開市恒指即挫，就是由狂熱了幾天的所謂中特股掉頭跌所致，當天（0509）恒指下跌429點收在19867，科指下跌115點收在3798。

隨後兩天恒指再跌，最低跌至19600之下，這次明顯不是之前弱勢的科指拖累了，而是之前強勢的中特股回跌所累，上星期市場上不知道是誰，才取一個新鮮的統稱：中特股，這玩意裡面包括內銀、內險板塊、中資電訊及三桶油...等多隻飆升股。

但內銀股在狂漲三天半之後就急挫，內險股當中的平安保險也從當天高位61.7元回跌，至今天最低56.15元，中移動週初才升破上次高位一些些至70.2元後逆轉，今天更一度跌破66元，中特股連挫4天（連今天中午前），這不是逆轉是什麼？

恒指若能再重上 2 萬應該是科指帶領

這是最短壽命的名稱：中特股，才3天半，相信這統稱很快就會被市場淡忘，前兩天還聽到不少分析說趁中特股回調可買入，其實這不是調整，是逆轉，儘管之後有所反彈，相信中線還是很難再破5月9日的山頂位了。

至於科指，除了第一天（0509）跟跌之外，週三及週四反而小漲回穩，之前段段跑輸恒指的科指，過去三天卻段段跑贏恒指，科指之前連續跑輸近一週，變成連續跑贏四天，這是週期循環的一種。

我前文（0509）寫，跌破2萬之後，恒指若能再重上2萬的，應該是科指帶領，下周看舊經濟股反彈力度，加上科指看能否持續強勢突破3950點的多空分界線，恒指才有機會重上2萬。