FM財自 | 交易員對期權4式的解讀

期權理論大家看得多，但真正懂期權的是實戰的交易員而非理論派。 期權組合策略可多樣化，但萬變不離其宗，是由期權基本四式及相關資產所演變組合出來，但很多跨式組合其實根本不適合美式期權，只是部份初學習期權時的投資者道聽途說，以為用某一招才是一個高階的策略，今天先從基本四式開始介紹。 買入看漲期權 (Long call)：買入一個買入的權利，有行使與否的權利，類似窩輪的認購證。 相關資產漲，Call 價會跟著槓桿比例漲升，利潤理論可無限。 最大損失是買入時投入的資金，例如只用$1000元買入Call，最大損失就是所買入的金額$1000。

到期時相關資產價格低於行使價，Call 價跌到零，損失全部金額，不過期權價格每天隨著相關資產變動，不會等到到期當天才跌到零，而是漸漸地隨著到期日的接近，而相關資產又沒有顯著漲跌入行使價內的機會時，很多還有一兩星期到期的，距離股價比較遠的Call 或 put 價格已經跌至接近零或0.01的系統最低價格。 買入看跌期權 (Long put)，看跌：買入一個賣出的權利，有行使的權利，部份類似窩輪的認沽證，相關資產下跌，賣權價格會漲。 最大損失也是所投入的期權金，如用$500元買，最大損失就是$500。

到期時相關資產價格高於行使價，或稱未有跌低於行使價，損失全部資金，虧損有限而不用止損，因為全額損失就是止損，所以long 要做好全部金額損失的心理準備。 Call put 的變動過程，除了直接受標的股份變動影響外，同樣受引伸波幅及時間值的影響。 嚴守止蝕及了解槓桿 沽出看漲期權 (Short call)，是看跌的策略：賣出買入的權利，並收取期權金，因為是short 即賣出期權價，而期權價最多跌至零，所以最大利潤就是賣出期權價格的總金額。 有責任履行以被對家行使買入的權利時，而Short call 持有未平倉者，而會被以行使價沽空股份。

Short 最大的利潤是期權金。如買方(long call)付出$500元期權金，那麽賣方(short call)最大利潤就是$500，short call 是long call的對家。 相關股票如到期時，沒有升高過行使價，可賺盡期權金，虧損理論上是無限大，但嚴守止蝕及了解槓桿，便毋須擔心「無限虧損」的風險。 沽出看跌期權 (Short put)，看升：賣出一個沽售的權利，並收取期權金，有責任履行以被對家行使，以行使價買入股份，最大利潤是當初成交價賣出的期權金。 相關股票如沒有跌低過行使價，到期時可賺盡期權金。當中絕大部份的賣方（short ）交易會在過程中平倉，尤其是獲利超過8成時。

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