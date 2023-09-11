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FM財自
2023-09-11 10:11:46

FM財自|人民幣創逾15年低沽壓仍大 恒指要守萬八點大受考驗

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不少投資者憑高便沽貨，令港股上揚乏力 （資料圖片）

不少投資者憑高便沽貨，令港股上揚乏力 （資料圖片）

上周四 (97) 深夜香港錄得自1884年有紀錄以來的降雨量最高紀錄，令周五港股停市，上週只有四有啟市，港股錄得三日跌市，並是是周二至周四的三連跌，周四收報18,202點，較今年暫時最低收報17,623 (見於821) 只差約600點，不足3.20%而已。誠如上周四發佈市評文章時表示，828日至96日共七個交易日，恒指有四日是跌市，又有四日為收市位低於開市位出現陰燭，看來不少投資者憑高便沽貨，令港股上揚乏力，連同97日再跌近250點，期內八個交易日見四枝陰燭，並有四日跌市，其中三日更見於最近三個交易日，港股弱勢表露無遺，或許令不少投資者感到詫異。

八月中已見人民幣受壓

畢竟在內地推動經濟政策不斷出台加持之際，恒指依然在跌，成為不少投資者心裡疑問。事實上，若大家有留意筆者自821日至今已發佈的六篇市評文章，最樂觀之時僅看恒指會收高於18,600點而已，當時是截至830日的港股數據參考。兩個交易日後恒指收報18,844點，為815日至97日歷時超過三週僅此一天收高於18,600點。另外，剛過去的中期業績發佈期，不少大型科技股、線上消費股，以及餐飲股等板塊不乏市場看為驚喜的業績，依然未能帶動恒指止跌。這亦是早前筆者對大家的提醒，並曾指出美元兌人民幣在岸價於817日一度破7.3000，證明人民幣貶值壓力大。

史上第三次作外匯降準

到了822日在岸價收報7.2930，仍在7.2900之上的人民幣弱勢水平，之後在826日內地資本市場雖有「四箭齊發」的刺激政策加持，831日的推動內房銷情政策，以及91日公佈下調外匯存款準備金率2個百分點至4%，一連串利好消息令831日和91日在岸價收報7.25827.2606，人民幣回到8　中的較高水平。不過91日起已隱若見人民幣走勢又要轉弱，95日收報7.3040，較去年1031日收報7.3015還要差，這是自2008年以來最差。值得留意上述外匯降準是國家史上第三次，證明近期人民幣走勢受到中央高度關注，不過降準要在915 (本周五) 才生效，即此前美元在內地流動性依然緊張。

上回外匯降準生效在2022915日，內地將在一年後再次啟動此機制，留意於去年914日在岸價為6.9612，至111日高見7.3285，約一個半月人民幣貶值逾5.00%後才見回升，至今年116日低見6.6910，較去年914日收報6.9612，人民幣最多升值超過4.00%。可見降準生效後超過一個月才漸見發揮作用，並且有望今次也令人民幣回到「七算」以下，不過要有降準生效超過兩個月半才可望成事。因此，短期要人民幣繼續貶值的心理準備，觀乎98日在岸價曾高見7.3504，當日收報7.3440A股上證指數於978日均見跌，周五跌幅為0.18%，所以今日港股低開機會大，本週關注恒指於18,000點會否有支持。

聶振邦 (聶Sir)

聶振邦 (聶Sir)

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