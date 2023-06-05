FM財自 | 人民幣可望走出近期貶值陰霾

上周五 (6月2日) 港股錄得顯著反彈，三項主要指數 (恒指、國指和科指) 同見3月2日以來最大單日升幅，恒指大升超過733點，升幅超過4.00%，科技股表現更強勢，科指升幅超過5.30%，表現最好的成份股萬國數據─SW (9698) 從去年11月11日以來最低收市位回升，升幅超過11.50% (9.59 → 10.70元)。升幅第二大的閱文集團 (0772)，則從去年12月23日以來最低收市位回升，升幅9.44% (29.65 → 32.45元)。而一直是市場焦點的ATMJ，見同日大升，表現較失色的騰訊控股 (0700)，也升近6.00% (315.40 → 334.20元)，其餘三股均升逾6.50%。

京東集團─SW (9618)、阿里巴巴─SW (9988) 和美團─W (3690) 分別上升6.54% (130.00 → 138.50元)、6.73% (77.30 → 82.50元) 和7.80% (112.80 → 121.60元)。港股於上周五大升實則有跡可尋，ATMJ其中三於上周四已見回升，騰訊、美團和京東分別上升1.55%、2.36%和3.26%。另可留意恒指表現，上周四高位三度處於19.450點或以上，第三次見於臨近下午1:30，當時美元兌人民幣 (在岸價) 靠近7.1000水平，人民幣處於偏低水平，隱若看到人民幣貶值壓力已被市場適應，港股出現較多買盤資金，上午成交金額已超過757億港元，是今年4月1日以來最高。

人民幣走強帶動恒指顯著反彈

至於上周四下午港股偏軟，認為是人民幣於臨近下午1:30開始，再現貶值壓力所致，下午1:29起已在7.1000之上，繼而貶值壓力加增，人民幣最低曾見7.1238，當時為下午3:45，接近港股收市時間。於下午4:00報7.1230，與上述低位相若，所以恒指已近乎全日低位 (18,190點) 收於18,216點可以理解。及後人民幣貶值幅度漸見收窄，美元兌人民幣 (離岸價，在岸價於凌晨12:00收市，所以要改為參考離岸價) 從下午4:00報7.1363，至6月2日凌晨3:00 (港股夜期收市時間) 報7.1063，人民幣回升逾0.42%，故此夜期大升330點，收報18,480點不無道理。

此外，反映美國上市中概股表現的納斯達克金龍指數於美國時間6月1日升逾4.00%，是今年2月2日以來最大單日升幅，配合人民幣繼續走強，於香港時間6月2日中午12:00離岸價報7.0872，較7.1063又回升近0.27%，另較6月1日下午4:00報7.1363則累升超過0.69%，刺激恒指於6月2日上午升逾660點。至下午4:00報7.0887，較7.0872略見回軟0.02%；但由於港股買盤依然積極，下午表現未受人民幣略見回軟影響，恒指下午再升逾60點，最終全日上升733點，收報18,949點，為5月25日以來最高。

週末 (6月3日) 凌晨3:00夜期收報19,099點，再升212點，當時人民幣離岸價報7.1069，與6月2日夜期收市時的7.1063相若，仍見夜期顯著造好，進一步確認人民幣貶值壓力已被市場適應。現時人民幣匯價處於去年12月1日水平，當日恒指高見19,237點；而恒指則現處5月24和25日之間的下跌裂口，於5月24日高見19,304點，與19,237點差距不大，初步留意就算本週恒指續升，於19,300點水平或受阻，就人民幣離岸價而言，要見進一步回升至7.0500或以下，恒指才有力上破19,300點，並挑戰下一阻力位19,800點水平。