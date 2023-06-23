FM財自 | 使用趨勢技術指標還要看週期

所謂成也止損，敗也止損 (資料圖片)

開始交易之路6年多後，大約在1994年，我的「蜜月期」結束，好運早已經遠離我，一切交易都只能憑實力去面對，這是一個對自我能力的考驗時期，我相信運氣能影響成績，但我更相信交易技術才是長期在投機市場生存下去的首要條件，是嗎？

當時已經擁有6年交易經驗的我，成績比起剛入行時還要差，雖然贏了經驗，卻輸了運氣，我試圖找出原因，繼續學習新的交易概念。

回想剛進入期貨市場不到2年時（1990年），已經自立門戶，放棄固定領薪水的工作，成為全職交易員，半年後，已經賺到我人生中的「第一桶金」...

於是我懷念自己在最全盛時的期貨交易技巧，希望重回「蜜月時期」的巔峰水準之作。

在1993年以前，連續幾年的外匯市場，走著極端波動的市況，我靠著反「散戶」心態的交易策略，及簡單技術分析曾闖出自己的一片天，自以為可以從此靠著期貨即市短炒而達成我的「N桶金」之夢。

但期貨即市追高追低的「無敵策略」，當遇著盤整震盪波幅收窄市況時，高成功率的技巧，卻變為高錯向機率的反向指標。

過去經常使用一些短線交易的技術指標訊號，例如15分鐘的如Macd、移動平均線…K線突破圖形等，過往讓我曾經賺進「一桶又一桶金」，但當年卻成為連續虧損的遺憾。

「聰明」的我心理想著，市況改變，若果以反方向交易，不是就可以成功了嗎？沒錯，在該段時期，若真的狠下心來將傳統智慧的交易習慣作個180度改變，真的是能交易獲利，而且是暴利。

可是已經深深植入腦袋裏的思維，不可能說改就可以一下子全改過來。

幾年前，經常被我恥笑的失敗者交易思維，什麼低買高賣，高沽低入，而不設定止損的散戶思維，早已被我視為鐵一般的失敗者行為。

甚至帶著鄙視的眼光來看這些交易手法，當天卻要重新拿出來運用這些愚蠢的策略嗎？

有點「士可殺不可辱」的概嘆。

1994年的某天，我曾經在一天之內，即市期貨交易來回虧損，連續8次之多！

所謂成也止損，敗也止損

經常在賺錢時不平倉，反而加碼，這絕對是散戶及一般投資者辦不到的事情，我當時以為。

我誓要與一般散戶畫清界線，這樣才能成功，不是嗎？因為我記得過往這種策略經常讓我賺到雙倍的利潤，然而在根本沒有趨勢的情況下強求，結果只有再次遺憾

以對等機率計算，連續8次虧損，這是256分之1的機率。眼前所見，高追低沽的策略，徹底失敗，並連續虧損，雖然每次皆有止損，但結果就是全輸在「止損」。而每次有利潤時，卻不肯平倉，虧損時卻匆忙離場。

其實這根本就是盤整震盪，隨機漫步，沒有方向可言的隨機起伏，若不設定止損，根本是每筆可賺。

當中連續幾次的虧損，卻影響著我下一次的交易策略，老是幻想著，一次追回前幾次損失的心態，在市況平淡的日子裏妄想，只是一廂情願的想法。

每筆新交易都帶著上一筆戰果的包袱，在多次浮動獲利不肯離場，而待虧損時才急速止損，造成連續8次的短線交易失利。

而當中每筆交易，皆是按照以前的交易技巧，突破或跌破即市的支撐壓力位置而出手，過往視為「無敵」的策略，今天卻在小波幅震盪中大敗一場。

然而，堅持緬懷著過去成功大賺的交易記憶中，在週期轉換時，只是慘痛的下場。

後來才明白到，世事無絕對，在某些週期中，是剛好與之前的走勢相反，自己一度恥笑的交易陋習，有時候反而是最佳策略。

在市面上的投資書刊中只會提醒必須設定止損，但在某些時期，尤其是大波段走勢之後，通常會進入一個更漫長的起伏隨機漫步週期。

當你終於很大聲的呐喊：止損永遠是對的，得到的卻是不斷被止損來回挨耳光的教訓。

當你鄙視身邊戰友的必敗交易策略時，今天卻是被市場恥笑得更慘烈。

那一天幾乎帶走所有我的從前。

後來我修正自己的指標參數，並重新作回測，但不管回測成功率有多高，在真交易時，卻又是不同的世界。

尤其是近年，世界開始改變，用電腦統計回測過於氾濫，造成爭相「爬頭」交易所致。

通常大家都知道的就不再是什麼秘密武器。

不改變，只會被市場淘汰！

摘錄於我在2017年的著作：《盤房爆炒30年》第七章：都是止損惹的禍