FM財自 | 內地喜見一系列促進消費措施出台 恒指本月重上19,500點仍可憧憬

恒指三連跌止步，上周五 (7月21日) 升近150點，收報19,075點。誠如7月20日發佈市評文章表示，參考短期兩個關鍵位置，其一是透過道氏理論分析，按著最大折返計算，7月10至14日累升1,048點，一般回調1/3或以下看為升勢無被破壞，要收高於19,065點，後市仍可望有力續升。如今19,075點在其上，突破第一個關鍵位置。另一關鍵位置則參考7月12和13日之間的上升裂口，介乎18,932至19,163點，裂口頂部為19,163點，現距離不足90點，理應看為將見輕鬆突破，但暫時實情並非如此。

港股交投處逾兩個半月低

觀乎週末 (7月22日) 夜期收報18,953點，下跌104點，意味著若今日 (7月24日) 恒指開市位跌幅相若，將見低於19,000點，此心理關口再度得而復失，亦肯定處於19,065點以下，令後市能否重拾升軌添上陰霾。另想指出上周五港股雖終止連跌走勢，不過大市成交金額僅約766億港元，為5月4日以來第三低，第二和最低分別見於7月4日和6月23日約761億和698億元，可見這三日的成交額實則差距不大，反映上周五港股交投處於超過兩個半月低水平，根本就是上揚乏力狀態。

人民幣走勢反覆港股受壓

至於7月18至20日三連跌之時，相對大市成交額約951億、1,117億和1,049億元，「價跌量大」後市傾向利淡，筆者認為始終美元兌人民幣走勢反覆，令投資者對港股入市有戒心。7月14日在岸價收報7.1403，為6月19日以來人民幣表現最強勢，豈料緊連三日又走弱，於7月19日收報7.2260，累計貶值超過1.18%。上周四 (7月20日) 收報7.1776，反彈逾0.67%後，周五再度偏軟，下跌超過0.14%，收報7.1878。於過去五個交易日跌跌升升後，在岸價全週貶值逾0.66%。另外，於7月20日發佈市評文章，於文末表示當在岸價達7.1000水平，將是中港股市顯著反彈之時。

一系列促進汽車消費措施

從7.1403至7.1878，代表距離港中港股市反彈時點拉遠了，所以恒指要重拾升軌有難度，亦可理解。不過消息面有望本週對中港股市帶來提振，上周五內地公佈一系列促進汽車和電子產品消費措施，包括穩定和擴大電子產品消費12條政策及十條擴大汽車消費舉措，目的在幫助汽車和電子產品銷售，提振當前低迷的經濟。其中在十條擴大汽車消費措施，分為所有汽車和新能源汽車受惠兩種安排，對於前者，包括優化汽車限購管理政策；支持老舊汽車更新消費；以及加快培育二手車市場。

後者重點則包括加強新能源汽車配套設施建設；著力提升農村電網承載能力；降低新能源汽車購置使用成本；以及推動公共領域增加新能源汽車採購數量。今次措施是關注縣鄉村蘊含著巨大經濟釋放潛力，對這樣一個比較市場化的消費大類，促消費政策有大有可為的空間。農村農業部也表示，會重點發展鄉村休閑旅遊，吸引城市居民到農村度假及消費，並暢通物流快遞網絡，令農民消費更便利。筆者預期未來兩週會有更多推動經濟措施出台，所以恒指本月重上19,500點依然值得憧憬。