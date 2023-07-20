FM財自 | 內地第二季經濟增速遜預期 恒指重拾升軌尚待確立

恒指於上週見五連升強勢後，本週卻暫見連跌，若以7月7日低見18,279點計至7月14日高見19,534點，累升1,255點；又以19,534點，相對昨日 (7月19日) 低見18,711點，累跌823點，接近2/3升幅已蒸發，根據道氏理論的最大折返正是2/3，因未有超出折返上限，證明上週升勢無被破壞。故此昨日開市不足40分鐘低見18,711點，恒指便漸見上移，至尾市不足一小時高見19,004點，上移近300點；不過未能企穩在19,000點之上，最終收報18,952點，下跌63點，撇除周一因颱風停市，本週暫見二連跌。

道氏理論判斷後市走向

誠如7月17日發佈市評文章，於末部表示恒指於7月12和13日之間有上升裂口，介乎18,932至19,163點，所以本週留意會否收低於19,163點，未見出現視為港股升勢無被破壞。另一考量是以五連升的累計幅度作分析，從7月7日收報18,365點，至7月14日收報19,413點，累升1,048點，一般回調1/3或以下看為升勢無被破壞，只要仍收高於19,065點，後市仍可望有力續升。而本周二收報19,015點，均低於19,163及19,065點，兩個升勢無被破壞的防線同告失守。倘若昨日按道氏理論的折返法算計，累跌幅度超過2/3，後市走勢便不容樂觀。

參考短期兩個關鍵位置

猶幸最終未有超過2/3，配合開市不足40分鐘恒指開始上移，重上接近19,000點水平收市，仍可觀望後市能否重拾升軌。事實上，截至7月19日晚上8:30，港股夜期處於19,003點，上升95點，意味著今日 (7月20日) 恒指高開機會大。今日關鍵先看能否收高於19,065點，繼而是19,163點，惟見後者也突破收市，方能確認恒指經已重拾升軌。至於論到最近兩個交易日為何港股見顯著調整，應與7月17日上午10:00內地公佈今年第二季經濟 (GDP) 增長數據有關，前文表示《中國宏觀金融分析》和瑞銀亞洲經濟研究主管早前預測分別是7.0%左右和7.2%。

第二季經濟增長遜預期

實際公佈數字為6.3%，低於市場預期，當日A股已見偏軟，上證指數和深證成指分別下跌0.87%和0.63%，其中上證表現值得留意，0.87%為6月27日以來最大單日跌幅，事隔三週，屬近期罕見大跌幅，所以周二港股復市，恒指跌近400點，跌幅達2.05%，亦可理解。上證見顯著調整反映內地投資者也對內地經濟前景感到迷茫，畢竟7月初開始市場便憧憬內地有推動經濟國策出台，如今進到7月下旬，憧憬仍未見實現，加上7月17日又有一直在停牌狀態的中國恒大 (3333) 旗下的恒大地產西安遭申請破產，內房債務違約風險再掀憂慮。

恒大銷售數據明顯改善

隨著昨日收市後見上述申請已被撤回的消息，恒大亦於周一發佈了2021全年、2022上半年和2022全年的業績公告，為股份復牌邁向重要一大步。雖見截至2022年底股東應佔權益虧絀高逾4,994億元 (人民幣)；但見全年股東應佔虧損顯著收窄，由2021年約4,760億元，至2022年約1,059億元，收窄近七成八。另參考分別於去年12月20日和今年6月20日晚上分別發佈的「季度信息更新」公告，去年首11個月集團實現合約銷售金額約291.24億元，合約銷售面積約351.62萬平方米；今年首5個月集團實現合約銷售金額則約337.67億元，合約銷售面積約492.58萬平方米，預示2023全年業績表現將進一步改善。

筆者認為現時中港股市的投資者需要有耐性，從上述恒大情況，配合2023上半年內地經濟增長達5.5%，暫見高於全年目標5.0%左右，不難看出內房問題在2023下半年將見顯著改善；亦可憧憬陸續公佈的經濟數據會漸入佳境，故此中港股市出現榮景僅時間問題。今年恒指一直保持在18,000點之上，認為5月31日低見18,044點已屬今年底部，所以若見恒指於18,500點以下，毋須對後市感悲觀，反應視為趁低吸納機會。當美元兌人民幣在岸價達7.1000水平，將是中港股市顯著反彈之時。