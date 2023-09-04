FM財自|內地迎經濟回暖憧憬 本週望恒指企穩18500點成事

上周五港股因颱風休市，恒指周四 (8月31日) 收報18,382點，錄得二連跌，於過去五個交易日 (8月25至31日) 僅兩日見升，並有四日見陰燭，包括上述二連跌日子。回顧8月31日市評文章中表示，8月28至30日高位均在18,500點之上，收市位卻在其下，隱約看到18,500點成了阻力位。8月31日高見18,667點，收報18,382點，與上述三日情況相同，即過去四個交易日收市位都受制於18,500點。筆者解讀如此技術走勢是港股正有不少投資者積極入市，不過面對欠缺後市信心的投資者逢高沽貨，於是過去五個交易日有四日低走見陰燭。

內地兩項放寬樓市新政策

這種拉鋸形勢若繼續，當然會令積極入市的投資者意志被消磨，但誠如前文表示近期見國策利好加持。於8月26日，國家的財政部、證監會、三大交易所均官宣重大政策調整其中包括印花稅利好、IPO、再融資、兩融、減持等政策，市場稱為「四箭齊發」。另外，於8月31日內地下調首套和二套房首付比例，以及降低存量首套住房貸款利率；又於9月1日公佈下調外匯存款準備金率2個百分點至4%，將於9月15日生效。外匯降準有助增加美元在內地流動性，美元兌人民幣走勢可望靠穩。

內房股和內銀股可望受惠

上述內房國策公佈後，人民幣已見反應，於8月31日人民幣在岸價上逾0.35%，回到7.2600以下，截至9月1日晚上10:30報7.2555。當日A股的上證指數上升0.43%，證明多項國策利好消息已在內地股市產生效果，故此今日 (9月4日) 恒指可望受惠高開；不過始終收市位在哪兒才是關鍵。上述消息預期會刺激內房股和內銀股表現，另可留意週末外媒報導，未來數週仍有進一步放寬內房購置政策出台；而上述外匯降準將於9月中生效，相信市場會憧憬內地不久也會宣佈全面降準，故此可望內房股和內銀股持續有資金追捧。

兩項製造業數據遠勝預期

現於恒指成份股之中，內銀股有4隻，內房股或內地管物股則有5隻，合共9隻，佔全數80隻逾一成，所以持續有資金追捧這兩板塊的推斷正確，本週恒指有力企穩在18,500點之上。事實上，7月下旬以來內地積極發佈多項推動經濟政策，於經濟數據上開始見成效，於8月31日公佈的8月份官方製造業採購經理指數 (PMI) 為49.7，連續兩個月見升，亦高於市場預期的49.4，同是連續兩個月高過預期。另於9月1日公佈的8月份財新製造業PMI為51.0，較前值49.2和市場預期的49.0顯著為高。

報告指出製造業需重回擴張，就業大幅改善，創逾13年新高。而8月值為51.0，高於50.0的枯榮分界，今年第五個月出現。而在最近15個月，這是第三次處於51.0或以上，又較早前預期的49.3顯著為高，與官方製造業PMI的情況相若，相信市場會對內地經濟前景改觀。這兩數據結果預期為本週恒指企穩在18,500點之上帶來助力，不過現時10天移動平均線在18,129點，恒指收市位至少高出此線500點，方能預示後市有力續升，所以應見恒指收於18,550點或以上，連8月15及16日之間的下跌裂口亦回補完成，後市才可感樂觀。