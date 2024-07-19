FM財自 | 兩個美股見頂徵兆

昨晚（7月18日）美股3大指數低收近1%或以上，道指跌幅最顯著，早段再破歷史新高至41376，之後多隻銀行股回跌，結束連續6天半的暴漲激情，收市倒跌533點在40665，創新高後倒跌並低收，在圖表及回憶裡的確是個轉勢的徵兆。
納指100週三跌破2萬
才兩星期前納指狂升時，市場少人注意道指，認為只是落後的指數，納指連升7天，在上週四CPI 公佈後觸頂回跌，和這次道指狂升後觸頂回的節奏很相像，上週納指結束狂漲激情後，輪到道指及羅素2000指數向上，短短6個半交易日，道指狂升逾1800點。
納指100 ( NDX )週三跌破2萬當天下跌599點，昨天中段再跌至19576最低，後來稍彈收在19705，下跌94點。在道指回跌時，納指跌幅溫和也屬正常節奏，今晚的情況1，若道指再跌，納指偏向於先反彈回升，情況2，若是納指及道指一同向下，情況會更差，隨時跌到最低收，情況3，若是道指反彈，反而納指會再跌破昨晚低，不過這個機率比較偏低。
港股方面，在萬眾期待的三中全會之後，沒有振奮的好消息出現，今天中午前下跌380點至17400點水平，跌破上周二（7月9日）的波段低位，根據近期恒指節奏，星期五跌破波段低位時，下周一應該還有更低位置出現，最快要下周二才觸底反彈，這點可作參考。
Option Jack