FM財自 | 兩個美股見頂徵兆

昨晚（7月18日）美股3大指數低收近1%或以上，道指跌幅最顯著，早段再破歷史新高至41376，之後多隻銀行股回跌，結束連續6天半的暴漲激情，收市倒跌533點在40665，創新高後倒跌並低收，在圖表及回憶裡的確是個轉勢的徵兆。

納指 100 週 三跌破 2 萬

才兩星期前納指狂升時，市場少人注意道指，認為只是落後的指數，納指連升7天，在上週四CPI 公佈後觸頂回跌，和這次道指狂升後觸頂回的節奏很相像，上週納指結束狂漲激情後，輪到道指及羅素2000指數向上，短短6個半交易日，道指狂升逾1800點。