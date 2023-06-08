FM財自 | 凱基亞洲︰恒指目標22,100點 騰訊重上$400！

凱基亞洲今日發布下半年環球市場展望，並將恒生指數今年內目標上調至22,100點，較周四收市報19,299點，有15%潛在升幅，主要因預計恒指成分股每股盈利將按年增長12.5%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，由於市場已顯著調升對內地經濟的展望，需關注往後經濟數據及企業盈利表現，預計中央將進一步加推政策以穩定復甦苗頭，展望下半年港股有望在波動中向好。

4大板塊可睇高一線 騰訊睇$400

他指，策略上，投資者應從基本因素入手，建立攻守兼備的港股投資組合，對4個板塊看高一線，包括國企改革受惠股、優質舊經濟股、加息後期新經濟股及抵禦衰退黃金 ETF。

當中，焦點股包括︰

國企改革受惠股︰中移動(0941) 目標價︰78元 / 中國銀行(3988) 目標價︰3.6元

優質舊經濟股︰友邦保險 (1299) 目標價︰94元 / 長江基建(1038) 目標價︰52元

加息後期新經濟股︰騰訊控股(0700) 目標價︰400元 / 比亞迪(1211) 目標價︰300元

抵禦衰退黃金 ETF︰SPDR 金 ETF(2840) 目標價︰1,600元

(以上資料由凱基證券亞洲有限公司提供)

凱基朱晏民︰經濟衰退或推遲至明年上半年

另外，凱基投顧董事長朱晏民表示，市場對衰退的疑慮消退，帶動美國股市今年以來表現優於預期。短期仍有支撐股市的一些有利因素，包括銀行業流動性危機暫解、生成式AI帶動相關科技股的價值重估、企業獲利好轉等。但須留意整體經濟發展的風險並未消失，衰退或只是被推遲至明年上半年，而非完全避免，經濟韌性意味著美聯儲將不得不將利率維持較高水平。緊縮貨幣政策累積的後果最終會惡化勞動力市場，並對消費和投資產生影響。今年稍後應逐漸轉為防禦型策略。

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權亦指出，雖然美國加息周期或已接近完結，但市場焦點將轉至經濟表現。基於後市變數仍多，繼續建議分散布局股票及債券。以股票計，大型股的值搏率相對吸引；債券投資則以投資級別債可看高一線。