FM財自 | 利好利淡訊號不一 慎解讀

繼4月13至17日恒指見三連升後，過去兩個交易日 (4月18及19日) 均見跌，兩日累跌超過410點，反映周一升逾340點亦已被消化，昨收20,367點；但仍較4月13日收報20,344點略高，未能斷言升勢已被破壞。留意現時技術分析出現不一致結論，需要審慎解讀。先看利好一方，雖見二連跌，卻依然收高於50天移動平均線，已是連續四日收高，多於三日傾向視為已企穩此線之上。不過昨日50天線於20,301點，較收報20,367點相距不足70點，參考過去兩日分別下跌131和282點，反映若今日恒指連跌，失守50天線機會大。

利好訊號見憂慮

另一參考是10天和50天線的互動，於4月17日起上破50天線，快線升穿慢線屬利好訊號，截至4月19日已是三日處於50天線之上，兩線差距分別是56、116和138點，有擴大跡象，支持利好後市的立論。但也不是毫無隱憂，昨日恒指收低於10天線，是3月22日以來首度出現，事隔接近一個月見回軟。此外，4月18和19日見10天線分別在20,443和20,439點，正醞釀下移，倘若恒指續跌，10天線下移速度將加快，不久會見10天線跌破50天線，便由現時的利好訊號，轉為利淡訊號。

交投不活躍狀態

論到平均線下移，本身50天線自3月14日起便是如此，所以就算早前10天線不是在上移，只要在橫行，上破50天線實則只是時間問題，這樣的突破顯然不屬強勢利好訊號，所以綜合上述各項利好訊號分析均見憂慮，加上自4月12日至今共六個交易日，其中五日大市成交金額都低於1,100億港元，昨日約999億元，更是低於1,000億元，屬於交投不活躍狀態，證明上揚乏力。至於利淡訊號，可留意陰陽燭形態，以3月20日和4月17日恒指收報19,000和20,782點比較，累升近1,800點，歷時接近一個月。

長陽燭轉十字星

一般歷時超過兩週，視為升勢已持續一段日子，及後見陰陽燭利淡形態參考性較高。4月17日恒指收市位和開市位為20,782和20,374點，相距超過400點，產生較長的燭身，配合當日高位和低位為20,864和20,299點，亦產生上、下影線，形成上下影線陽燭，屬強勢陽燭的一種，解讀為買方動力較強，理應預示升勢會持續。不過4月18日見收市位和開市位為20,650和20,643點，相距少於10點近乎燭身「缺席」，形成「十字星」，屬好淡爭持形態。由買方強勢轉為買賣雙方在拉鋸，證明早前買方優勢經已消失。

長陽燭緊接見十字星處於陽燭燭身之中，形態名為「十字胎」，配合恒指已上揚一段日子，就是「頂部十字胎」，屬利淡形態。此形態出現後，緊接交易日恒指續跌，所以要對恒指或要進入跌勢有所戒心。參考4月13日收報20,344點及50天線處於20,301點，反映若見連續兩天收低於20,300點，確認恒指仍要下行，20,000點心理關口未必能守住。觀乎250天線在19,751點及3月28日收報19,784點，意味者19,800點才屬較強支持位，故此於20,300點失守後，關注恒指於19,800至20,000點之間能否喘定。