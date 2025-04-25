FM財自 | 利用衍生工具應對消息市況

特朗普對中放鴿，美股連漲3天，納指100（NDX）週四（4月24日）漲升521點或2.79%，收在19214；標指升2.03%，納指自週一（4月21日）低位回升逾9%，標指自4月7日股災日的低位彈升逾13.4%。

週初才看到不少舊派的分析員們，還在用移動平均線的死亡交叉來形容標指熊市開始，其實早已經錯過最佳跌時時機，早就跌完了才熊市交叉？

死亡交叉絕對是落後指標，後知後覺的分析，若單純的看到死亡交叉訊號即做空的話，幾天之內就輸了一個小浪。

早在兩個月前的2月25日，筆者在此欄寫：美股科技7雄變7熊，最後見頂逆轉向下的是META，隨後美股節節下挫，4月初更出現小股災。