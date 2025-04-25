FM財自 | 利用衍生工具應對消息市況

特朗普對中放鴿，美股連漲3天，納指100（NDX）週四（4月24日）漲升521點或2.79%，收在19214；標指升2.03%，納指自週一（4月21日）低位回升逾9%，標指自4月7日股災日的低位彈升逾13.4%。
週初才看到不少舊派的分析員們，還在用移動平均線的死亡交叉來形容標指熊市開始，其實早已經錯過最佳跌時時機，早就跌完了才熊市交叉？
死亡交叉絕對是落後指標，後知後覺的分析，若單純的看到死亡交叉訊號即做空的話，幾天之內就輸了一個小浪。
早在兩個月前的2月25日，筆者在此欄寫：美股科技7雄變7熊，最後見頂逆轉向下的是META，隨後美股節節下挫，4月初更出現小股災。
美股看似回穩不宜追高
目前美股是處於災後的彈升的階段，漲跌節奏還是離不開特朗普的關稅政策及市場消息，但投資人已經習以為常，特朗普言論對股市的影響比對兩星期前大幅減弱，VIX 5月期貨昨晚跌至兩星期以來最低水平收在24.4元，比對最恐慌的4月7日55元，下跌55%，早在4月8日時，筆者在此欄已估計VIX 絕大機會已見頂回落。
美股雖然看似回穩，但不適宜追高，估計美股最遲下周初又有一波新消息而向下回跌，這波美股小升浪，納指100漲回2萬點之上的機率並不高。
港股方面，恒指從4月9日的19260 恐懼低位回升至今天高位剛好3000點，一切技術指標皆轉好，但萬般分析不如Trump 放消息，要在每天變幻無窮的消息市況中生存，必須懂得注碼分配，最適合這種週期及控制風險的是利用衍生工具，如期權及牛熊證。
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