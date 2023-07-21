FM財自 | 創業最大難題點解決？ X Wallet與利君牙齊撐香港初創小店 | 《市集營銷大挑戰》前哨戰

在創業的過程總會遇到十萬個難題，其中最傷腦筋的必屬「錢」，尤其對剛剛起步資金不多、與朋友夾份創業的年輕人，當遇上資金周轉問題，輕則錯失做生意機會，重則與拍檔吵架反面。不過，香港仍有一班後生仔「未驚過」，勢要把握機會將自己的品牌愈做愈大！

全港首個A.I.秒批貸款App-X Wallet近日聯同FM財自及飛翔市集舉辦「市集營銷大挑戰」，考驗4隊創立本土品牌的年輕人，在一次與別不同的市集當中，運用營商頭腦競逐「營銷最強大獎」，勝出的隊伍將獲得贊助商X Wallet的一萬元現金獎。市集比賽正式開始之前，4隊參賽隊伍各有部署，希望在比賽中突圍而出，毛記電視主持利君牙(Mavis)亦現身與他們打氣，更即席考驗他們面對資金周轉問題的應對能力，。

本地中小企業要擴充業務，就需要增加投資，與此同時資金壓力亦隨之而來。就如今次參賽隊伍之一，致力令不同女生都找到最適合自己、著得「正」的自家製瑜伽衫店Jeng.HK，正打算跳出自己的舒適圈，多訂一批貨在市集比賽售賣，惟「巧婦難為無米炊」，憂慮周轉不靈的風險而有所卻步。

X Wallet全A.I.自動批核技術 貼合網店需求

不過，今次比賽獲X Wallet全力支持，並配合今次市集推出限定貸款優惠及回贈，幫助市集商戶解決訂貨資金問題。事實上，X Wallet透過其先進的A.I.技術進行數據分析，全程無需入息或地址證明，正貼合了一眾網店及小商戶的需要，因他們往往難以即時提供到相關文件證明。而且，X Wallet秒批私人貸款為循環貸款，貸款額可隨時登入APP內循環提用，不需額外再申請，能幫助商戶解決每次的燃眉之急。

X Wallet 網頁︰https://www.zerofinance.hk

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