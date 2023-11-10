FM財自 | 反彈三天回跌四天

恒指上週三（11月1日）開始從17000之下的低位反彈，3天升幅約千點，11月6日第三天的反彈最高至18038，成交額過千億，市場氣氛達至最高潮，投資人悲喜交集，持淡倉的止蝕怕再升，持好倉的狂歡，無倉的追買突破股份，包括筆者我自己也在10月底轉身好倉，憧憬11月份反彈，不過週一（1106）有減去近三分一倉，因我知世事無絕對，本來根據過去恒指的反彈節奏，以為恒指會再漲過兩三天，但這次3天就反彈完畢。

興奮總是頂

週一（1106）市場一興奮，成交一過千億，恒指便從18000點回跌800，今天（1110）上午最低至17198，中午收在17232點。