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FM財自
2023-11-10 12:47:19

FM財自 | 反彈三天回跌四天

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恒指這波回跌可能再破10月或今年低位 (資料圖片)

恒指這波回跌可能再破10月或今年低位 (資料圖片)

恒指上週三（111日）開始從17000之下的低位反彈，3天升幅約千點，116日第三天的反彈最高至18038，成交額過千億，市場氣氛達至最高潮，投資人悲喜交集，持淡倉的止蝕怕再升，持好倉的狂歡，無倉的追買突破股份，包括筆者我自己也在10月底轉身好倉，憧憬11月份反彈，不過週一（1106）有減去近三分一倉，因我知世事無絕對，本來根據過去恒指的反彈節奏，以為恒指會再漲過兩三天，但這次3天就反彈完畢。

興奮總是頂

週一（1106）市場一興奮，成交一過千億，恒指便從18000點回跌800，今天（1110）上午最低至17198，中午收在17232點。

市場氣氛不容小覷，在112日的17000點起步回升，至週一（116日）恒指3天之內漲至18000點，才看到新聞財經分析標題轉而樂觀看漲，目標20,000點的標題又重現，有些分析寫，港股有超過1千億元成交額配合，後市很樂觀云云？

千億魔咒又靈驗，過去我在此欄寫過失落週期的節奏，目前仍然在運行中。例如今年多次的反彈頂部，伴隨千億以上成交額，例如：616731日；94日及1012日，而見頂回落後，多次是跌破上次底才結束，如果這樣的話，這波回跌可能再破10月或今年低位？

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失落週期的節奏太多有時也會被節奏相互打亂，筆者之前在此欄分享過的其中一點是：在漫長的失落週期裡面，切忌高追，光是這一點如果遵守的話，過去兩年已經可以避開多次的虧損。

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