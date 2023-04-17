FM財自 | 受大股東抛售ATM消息困擾　恒指能否續升掀暗湧

從3月28日至4月14日歷時十一個交易日，恒指有八日見升，表面上港股走勢不俗。若有留意3月29日升逾2.00% (19,784 → 20,192點)，為3月9日以來首度重上20,000點之上收市；但於3月29日至4月14日收市位介乎20,192至20,485點，相距不足300點，反映超過半個月港股實則在橫行。此外，4月13日曾低見19,885點，期內首度失守20,000點；另見3月31日至4月14日多達八個交易日，日內恒指均見穿梭於升市和跌市，都令後市能否續升出現「暗湧」。以上周五 (4月14日) 為例，上午10:51至下午1:12曾見跌市。

關注科技股表現拖累恒指

下午雖於普遍時間見升，不過從下午1:13至收市，介乎20,345至20,444點，相距不足100點，證明上揚乏力。誠如上周四 (4月13日) 發佈市評文章時表示，50天移動平均線由於正在下移，暫已失去作為確立恒指能否續升的分水嶺。故此4月14日恒指收報20,438點，高於當日50天線處於20,379點，為2月21日以來首度收高於此線，卻未能成為港股能續升的強力支持理據。現應關注科技股表現會否對恒指「拖後腿」，科指自4月3日起反覆向下，以3月31日和4月14日分別收報4,303和4,164點比較，不足半個月累跌3.25%。

大股東又抛售大型科技股

4月13日更一度低見4,054點，創3月24日以來新低；而反映在美上市中概股表現的納斯達克中國金龍指數於上周五下跌0.92%，收報6,781點，較去年底收報6,703點，升幅收窄至1.16%，又較3月30日高見7,341點，半個月累跌逾7.60%。本週暫不宜對在港上市的大型科技股表現感樂觀。上週市場先後關注騰訊控股 (0700) 的南非大股東Nasper和阿里巴巴─SW (9988) 的日本大股東軟銀短期內會否大量抛售兩股套現。又考慮到3月24日為騰訊實物分派美團─W (3690) 的日子，倘若Nasper沽騰訊，美團理應也不例外。ATM同於恒指五大權重股之列，預期恒指本週表現會受考驗。

近日見外資流出港股消息

近日摩根士丹利的量化策略團隊稱，在3月淨買入31億美元A股後，離岸對冲基金4月開始淨賣出A股，市場解讀這是海外投資者情緒對中國A股保持謹慎的一個跡象。當外資流出A股之際，相信對港股做法亦不例外，從近期超過半個月恒指窄幅上落，屬好淡爭持走勢，認為與外資流出港股不無關係。筆者想指出美股道指於3月累升1.89%，落後於港股恒指的3.10%；4月則見道指暫時累升2.27%，遠高於恒指的0.38%，令3月以來計起，道指累升4.20%，較恒指累升3.30%高近1.00%，反映早前投資港股的資金，漸見轉投美股。

另可留意上週金管局已有兩天接港元沽盤，令銀行體系結餘截至4月14日降至571.64億港元，為2020年4月22日以來最低，即接近三年低，反映港匯處於弱勢。值得留意現時金價已在歷史高水平，自4月3日起保持收高於2,000美元，4月13日更高見2,063美元，與最高的2,089美元 (見於2020年8月) 極為接近，證明美元偏弱。不過如此格局下，仍見資金傾向流入美元而沽港元，代表港元走勢還要弱於美元的，也是資金從港股流出的重要原因，所以港股短期若缺乏利好消息刺激，難以擺脫現時在20,000至20,600點的橫行走勢。