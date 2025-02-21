FM財自 | 回調越多漲得越狠

自2月3日農曆年假期開盤後，恒指共有3次回跌：第一次在2月5日，回跌200餘點，隔天漲近300點，漲破波段高位；第二次在2月10日，回跌200餘點，隔天漲升563點再破波段高位。 第三次在2月13日（上週四），從日高回跌逾700點，隔天2月14日（上周五）戲劇性的再次突破前一天高位，連續3次。 昨天2月20日，恒指回跌367點，收盤後，我主觀地覺得，隔天再破頂，連續第4次這個可能性並不高，因為自己幾乎壓滿多倉，有long call 有牛證，有正股，也有short put ，所以既期待卻又怕受傷害地認為，雖然直覺跟節奏的話，隔天反彈的機率很高，但要再破23141的2月18日的前高位，有些過於貪婪，怕自己陷入一廂情願中。

昨晚阿里巴巴公布業績後，帶動夜期時段的期指向上，輕易突破今年新高，更突破去年10月7日的年度高位23241。 今天（0221）中午前恒指漲逾600點，最高至23257，正式升破去年的年度高位23241。 股民不相信港股會繼續上漲 筆者在兩週前及上周此欄文稿標題寫：《港股這波升浪能走多遠？先突破去年10月7日的波段高位23241之後，再作打算，突破後必然吸引更多市場分析轉為看漲的財經標題，筆者打算反而趁高賣出多頭持股，之後若能回調再逢低買入，這波升浪不會太早完結，暫時估計至3月初，接近25000點水平才是終極目標位置。》

根據一則香港投資人的調查，至2月中時超過8成股民不相信港股會繼續上漲，寧願繼續投身於美股交易，這實屬正常，港股過去的4年，每次當投資人有對港股有期待時，就從高位深回，歷經4年的洗腦及傷痛，很難一下子讓一般散戶相信這次是《認真的》，狼來了效應，演變成牛來了。 Option Jack

