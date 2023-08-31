FM財自 | 國策利好加持後市略看高一線

最近三日 (8月28至30日) 恒指均見相同情況，分別高見18,564、18,583和18,742點，都是高於18,500點；相對收報18,130、18,484和18,482點，同為低於18,500點。連續三日嘗試企穩在此水平失敗，隱約看到18,500點成了阻力位。另可留意8月15和16日之間的下跌裂口，裂口頂部為8月15日低位18,513點，反映收高於18,500點仍未足夠，必須收高於18,513點，成功回補裂口後，才可確認有力續升。昨日 (8月30日) 恒指走勢本是大好，20天移動平均線處於18,587點，截至下午1:45仍在其上。

企穩十天線上要進一步確認

當時可望收高於20天線，將是8月8日以來首度出現，事隔超過三週，最終得而復失，收報18,482點，較此線低逾100點。上述均為後市偏淡的技術走勢；不過還未能斷言一定見跌，始終最近三日恒指均收高於10天線，並且8月26和30日收市位較此線高出超過400點，倘若差距進一步擴大至500點或以上，屆時顯然恒指已企穩在10天線上，代表上破20天線收市僅時間問題。論到10天線，8月3至25日恒指都收在其下，歷時超過三週，證明8月28日突破收市，算是衝破了其中一個較強阻力位。

早前跌勢逾三週現擺脫需時

而連續三日收高於10天線，理應已視為企穩此線之上，但畢竟從7月31日恒指高見20,361點，本為高走見陽燭，最終卻是陰燭收市，報20,078點，高位回落逾280點，傾向視為單日轉向，及後恒指進入跌勢，至8月21日收報17,623點，跌勢歷時逾三週，再於第五個交易日 (8月28日) 收高於10天線。從跌勢逾三週，相對高於10天線僅三日，等候進一步線索確認恒指是否已擺脫跌勢，對謹慎投資者而言絕對合宜，於是筆者上述要等待恒指收市位高於10天線差距擴大至500點或以上。

能否上揚逾百點收市成關鍵

昨日截至晚上11:00，港股夜期報18,530點，上升153點，升幅0.83%，當時美股道指、標指和納指分別上升0.10%、0.31%和0.44%，港股夜期顯著跑贏，反映夜期升勢絕非美股造好帶動，傾向是獨立發展，故此可望今日 (8月31日) 恒指高開超過100點，再度挑戰收高於18,500點。另想指出若恒指最終升逾百點收市，除了收高於18,500點，亦顯然在18,513點之上，完成回補8月15和16日之間的下跌裂口，並較10天線高出超過500點，證明今日恒指能否上揚逾百點收市非常關鍵，成事方可對後市感樂觀。

現時港股技術面形勢夾雜著後市利好及利淡訊號，醞釀確立方向，而基本面則有週末 (8月26日)，國家的財政部、證監會、三大交易所均官宣重大政策調整其中包括印花稅利好、IPO、再融資、兩融、減持等政策，市場稱為「四箭齊發」的利好消息加持，所以後市利好稍見機會較大。倘若今日恒指收高於18,580點，下一步可留意8月11及14日之間的下跌裂口，頂部見於8月11日低位19,049點，反映當企穩18,600點後，便上望19,000點心理關口。過去三日大市成交金額都略高於1,000億港元，需見進一步增至1,200億至1,500億元之間的健康水平，港股升勢才會較穩定。